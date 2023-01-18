洗米華老婆陳慧玲如常為周柏豪慶生、在IG宣傳生意擔起頭家
撰文：袁汎煌
出版：更新：
周焯華（洗米華）前年11月在澳門被捕，被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，今早（18日）在澳門初級法院宣判，他被判創立及領導犯罪集團等罪成，判囚18年。洗米華去年於獄中期間，他的正室陳慧玲（洗米嫂）雖曾到庭內旁聽支持老公，間接打破兩人離婚的傳言，更為她塑造出不離不棄的好太太形象，去年8月她一如以往，為洗米華與第一任太太所生的兒子周柏豪慶祝26歲生日。
照片可見，洗米嫂、周柏豪和大女兒周梓潼依然笑得非常開心，不過有別於昔日的奢華大搞，幾人都簡簡單單切蛋糕吹蠟燭。洗米嫂亦在兩個月前透露大女兒周梓潼亦在英國留學。有傳洗米嫂去年賣中環商廈全層，市場消息稱，中環德輔道中安樂園大廈中層全層，面積約3,893平方呎，以約6,900萬元售出，呎價約1.77萬元。物業原由中加貿易有限公司（CHINA PLUS TRADING LIMITED）於2018年以逾1.01億元購入，公司董事為陳慧玲，持貨近四年，料帳面蝕約3,200萬元，貶值32%。她又會在IG宣傳共享辦公室吸租客，看來，洗米嫂擔起頭家，積極賺錢。
點撃下圖睇洗米嫂生活：
+17
洗米華與MANDY LIEU當時5年情盡，傳女方收巨額分手費？
MANDY LIEU傳分手時盡收3億分手費，跟洗米華共同撫養3子女。Mandy的日記事後竟透露了心聲...【更多內容】
洗米華淪為階下囚，洗米嫂Heidi/洗米華兒子及Mandy Lieu近況如何?
洗米華被判入獄，早前洗米嫂Heidi如常為周柏豪慶生，她去年賣中環商廈全層蝕逾3000萬。現在更在IG做...【詳盡內容】，而早前長子周柏豪繼續享受豪遊杜拜，而Mandy Lieu就英國生活無憂玩馬玩豬好寫意。