陳瀅返加拿大過年唔帶男友見家長　一個原因無懼媽媽質問

陳瀅（Jeannie）今日（18/1）現身青衣商場出席商店剪綵活動，而孔德賢（Danny）亦有出席。臨近農曆新年陳瀅將會回加拿大與家人過節，在接受《香港01》訪問時，她表示在未來兩天不需要工作，只需要專心整理行李，而且她還非常孝順說道：「呢兩日真係要買返啲禮物比屋企人，同埋要辦年貨。」

陳瀅出席商店剪綵活動。（葉志明 攝）

陳瀅今日好甜美！（葉志明 攝）

陳瀅近乎有一年的時間沒有與家人見面，為此她感到擔心：「我嗰邊都有好多朋友，但我未試過咁耐冇返去，都好擔心見到面會覺得陌生。好似我對上一次見家姐個仔都仲未識行，而家已經識得跑識得，好似錯過咗一段好長嘅時間咁。」

陳瀅喜歡在農曆新年食用傳統糕點：「我好鍾意食芋頭糕同年糕，食超多，會食肥返嚟（會唔會擔心變肥）新年食肥實一定會！」而Danny亦非常認同：「日日坐係屋企，又有好多人拜年上嚟食嘢，呢排凍又要食多啲嘢儲脂肪。」，被問到媽咪會否心急叫陳瀅帶男友見家長時，她表示：「佢真係唔會，因為宜家溫哥華間屋係我供緊，所以如果我唔專注做嘢養好心情，佢應該會幾擔心，所以佢從來都唔會問我呢個問題，冇畀呢個壓力（係咪豪宅嚟㗎？）正常屋企喇。」

現場有多名陳瀅粉絲。（葉志明 攝）

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