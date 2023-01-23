麥玲玲兔年運程（中）｜楊明事業更上一層樓　李佳芯遇合眼緣對象

踏入兔年，人人都希望新年新開始，在事業、金錢、愛情和健康各個範疇變得更加好，哪些生肖今年最好運、哪些生肖要特別小心？早前已經分享了麥玲玲師傅對屬兔、龍、蛇和馬的兔年預測，屬羊、猴、雞和狗的朋友今年運程又如何呢？屬猴的楊明去年被判監要在監獄度過聖誕節，來到兔年他有貴人相助，事業有望更上一層樓；至於屬狗的李佳芯則可能會有結婚、添丁或置業等喜事？



屬羊（1955、1967、1979、1991、2003）

屬羊代表藝人：鄭伊健、吳卓羲、林家謙。（資料圖片）

整體運程：整體運勢可望循序漸進向上發展，而肖豬者也是肖羊者於兔年的有利拍檔，不妨多加合作。兔年事業發展順遂，兼有不俗升遷運，其他如財運、感情運及學習運亦有穩步上揚之勢。

財運：正財收入有進步，財運將可緩慢向上，尤其打工一族較有優勢，但從商者可能要面對經營成本上漲、同業競爭激烈等問題，財運不穩定性較多。將會有新合作機會來臨，可望開拓新的業務範疇及收入來，惟過程並非一帆風順，建議遇上困難阻礙不妨尋求肖豬的朋友幫忙，問題將可迎刃而解。

事業運：兔年人緣運薄弱，難以依靠人脈，需要親力親為始有發展，肖羊者待人處事要謙虛低調，以免鋒芒太露影響發展，兔年個人才華及領導能力得以彰顯，可望有輕微升遷機會。

感情運：感情關係上會較為孤獨，對談戀愛的意欲較為淡泊，兔年有不少介紹相親機會，惟個人始終不夠主動，關係將會較為原地踏步。流年有「天解」飛臨，此星雖屬半吉星，但亦有解除婚約之意，若有結婚計劃者需要特別留心；至於「浮沉」則代表熱情冷卻，熱戀中的情侶會突然覺得對方無論性格、人生觀或生活習慣上也與自己不相符，關係備受考驗，甚至有機會導致分手危機。

健康運：工作壓力頗為沉重，容易胡思亂想、影響睡眠質素，勸勉肖羊者要勞逸結合，平衡工作與私人時間，不妨多做瑜伽、太極或打坐等減壓運動，亦可多出門外遊放鬆身心，緩和繃緊情緒，參加水上活動時需要特別小心，尤其潛水、滑浪、風帆等高危活動可免則免。

屬猴（1956、1968、1980、1992、2004）

屬猴代表藝人：馬德鐘、楊明、AK@MIRROR（資料圖片／劇照）

整體運程：兔年的運勢屬穩步上揚，加上貴人助力充足，工作事半功倍，事業可望有所發展，惟缺乏財星及桃花星，建議肖猴者多花心力於工作之上，其他範疇則只求平穩。

財運：整體財運將會較為穩定，但無謂開支較多，故仍有「財來財去」狀態，理財態度需要特別謹慎，投資亦要格外保守，不宜涉獵高風險的短炒投機，凡事要以穩健為大前提。

事業運：肖猴者新一年人緣運佳，與上司、同輩及下屬相處融洽，可望獲得提拔而事業更上一層樓，有強大的貴人助力加持，新一年大權在握，工作表現光芒四射，尤其從事文職、管理階層或於政府工作者最為有利，可望有不俗升遷機會。

感情運：兔年始終不屬桃花年，感情運只屬平穩，未算是多姿多采，建議遇上有好感的對象可先從朋友關係開始多花時間溝通了解，不宜操之過急。另外，人緣運頗為暢旺，可望透過長輩介紹而結識新朋友，欲「脫單者」亦可於工作場合多留意身邊人，看能否遇上合眼緣對象。

健康運：整體健康運比起去年將會有明顯進步，但容易因工作量大增而有壓力及影響睡眠質素，應酬活動頻繁，需要注意飲食及多作體重管理，以免因此而拖垮健康。

屬雞（1957、1969、1981、1993、2005）

屬雞代表藝人：鄭嘉穎、鍾欣潼、Ian＠MIRROR。（資料圖片）

整體運程：肖雞者來到癸卯年屬「沖太歲」，雖然相沖年份運勢未必一面倒，但難免會起伏較大或各走極端，故將會是十二生肖當中變化最多的一員，需要做好兩手準備迎接。要有心理準備凡事要親力親為，屬較為單打獨鬥的年份，新一年人際關係倒退，尤其容易得罪權貴，肖雞者待人處事宜格外低調，以免成為眾矢之的。

財運：「沖太歲」之年財運本來已經有較大起伏，加上有「大耗」凶星入主，新一年難免會有較多意料之外的開支，建議肖雞者需要及早策劃理財方向。投資方面會出現變數，建議只能以小博大，並選擇三至五年的中長線項目或置業自住，不宜作大額或高風險的短炒投機，否則容易招致損失。

事業運：癸卯年會蠢蠢欲動想轉換工作環境，打工一族甚至會有創業念頭，雖然與太歲相沖之年事業的確需要主動求變，不過始終屬「犯太歲」，凡事不宜輕舉妄動。作出變化前需要考慮周詳，最理想是申請內部調遷、轉換崗位或爭取出差機會，多走動或離開常居地發展將會最為合適。

感情運：單身一族有桃花臨門，惟關係始終較為短暫、未算實在，建議結識異性後需要多花時間觀察了解，不宜太快投入感情；若情侶於兔年已有結婚計劃則可緩和衝擊力量，惟籌辦婚禮的過程中亦務必多加包容忍讓，以免雙方意見分歧而不歡而散；至於關係未打算更進一步者則容易有離離合合，需要小心維繫感情。

健康運：「宜動不宜靜」，若能多出門走動則運勢可以較為平穩，需要多注意腰、膝及手腳等關節受傷，不宜進行勞損性高的運動，尤其攀山、爬石、滑水、滑雪等高危活動可免則免，即使堅持參加亦必須與有經驗人士結伴同行，以免樂極生悲。

屬狗（1958、1970、1982、1994、2006）

屬狗代表藝人：古天樂、李佳芯、何依婷。（資料圖片）

整體運程：表面上與流年太歲關係友好，太歲相合之年部分人會有新合作來臨，又或會有結婚、添丁或置業等喜事；但亦會有一部分人家宅運備受衝擊，工作遇上波折，運勢容易各走極端。而且兔年屬「合太歲」，之後的龍年則屬「沖太歲」，屆時運勢定必會有更多起伏，故肖狗者連續兩年也必須多作準備，凡事以謹慎為大前提，不宜輕舉妄動。

財運：容易出現新合作機會，打工一族亦會蠢蠢欲動有創業念頭，惟始終屬於變化頻繁的年份，無論做事抑或投資計劃均會有隱藏危機，建議肖狗者需要調節心態以平常心面對，不宜將目標訂得太高，作重要決定前亦務必考慮周詳，即使堅持開展新投資項目亦只能小博大，切忌涉獵高風險的投機炒賣。

事業運：肖狗者與上司及老闆關係良好，可望憑貴人助力而於事業上有發展空間，不過，兔年始終屬「合太歲」年份，同輩及下屬運疲弱，容易被是非口舌纏身，建議肖狗者待人處事需要格外低調，不宜鋒芒太露，謹記能保持圓融的人際關係則事業發展將會較為理想。

感情運：單身一族的感情運頗有發展，透過長輩介紹相親有交朋結友機會，可望遇上合眼緣對象，欲脫單者不妨多留意身邊人；情侶需要於兔年果斷決定是否能再進一步。若感情穩定者不妨考慮於兔年籌備婚禮、龍年結婚應驗變化，惟未到談婚論嫁階段者則要提防跌入分手運。

健康運：若兔年有結婚、添丁或置業等傳統喜事沖喜，則新一年運勢可以較為平穩，否則就要多注意血壓、膽固醇及心臟方面的都市病，建議於虎年年底進行詳細的身體檢查，吃喝玩樂需要適可而止，恆常運動及作息定時，建立有規律的生活模式。