麥玲玲兔年運程（下）｜張致恆易受異性拖累　Anson Lo事業運麻麻

踏入兔年，人人都希望新年新開始，在事業、金錢、愛情和健康各個範疇變得更加好，哪些生肖今年最好運、哪些生肖要特別小心？早前已經分享了麥玲玲師傅對屬兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞和狗共八個生肖的兔年預測，屬豬、鼠、牛和虎的朋友今年運程又如何呢？屬鼠的張致恆今年可能會容易受異性拖累有金錢損失；至於屬豬的MIRROR成員Anson Lo則事業運不屬突出，不宜期望有重大突破，默默耕耘做好自己的工作更為合適。



屬豬（1959、1971、1983、1995、2007）

屬豬代表藝人：江美儀、陳柏宇、Anson Lo＠MIRROR。（資料圖片）

整體運程：整體運勢將會轉趨平穩，做事會較為得心應手，將會有不少聚會應酬，人際關係頗為理想，新一年宜多往外走動，亦可有輕微的貴人力量，惟凡事仍要親力親為，難以假手於人。

財運：兔年財運的穩定性明顯較高，惟始終未有財星進駐，故不宜期望收入有大幅增長，可望有新合作機會臨門，尤其是肖羊者對自己有特別助力，若能與對方合作可望事半功倍，不妨多加留意。

事業運：兔年事業運不屬突出，建議肖豬者調整目標，不宜期望有重大突破或重要升遷，默默耕耘做好自己的工作更為合適。兔年整體工作氣氛較和睦，人際關係不俗，與同事相處尚算融洽，若直屬上司是女性，對方容易有無理取鬧、吹毛求疵的情況，建議肖豬者多加忍讓，避免無謂爭執。

感情運：新一年的感情走向將會較為平穩，欲脫單者不妨多出席長輩安排的介紹相親活動，看能否結識有好感的異性再作發展，已婚者關係亦愈趨穩定，夫妻相處融洽，打算添丁者不妨落實執行，有望如願以償。

健康運：要提防因為飲食過量而有腸胃不適或體重上升問題，甚至引發膽固醇、高血壓等都市病。建議肖豬者多作健康管理，飲食清淡、恆常運動，亦可定期進行身體檢查保平安。另外，「白虎」入主亦要提防輕微汽車碰撞，此星亦代表被動物所傷，被動物所傷，除了被蚊叮蟲咬，有飼養寵物者要多關顧其情緒，面對不熟悉的動物則不宜過分熱情，以免無辜受傷。

屬鼠（1960、1972、1984、1996、2008）

屬鼠代表藝人：陳慧琳、張致恆、Edan＠MIRROR。（資料圖片）

整體運程：肖鼠者今年犯「刑太歲」，運勢將會好壞參半，兔年運勢屬「一得一失」，既可結識新朋友、憑藉人脈網絡而有所發展，但同時又會被是非口舌甚至爛桃花纏身人際關係有呈現好壞角力的狀態，做事難免會遇上困難阻礙，表面順遂過程又會節外生枝，需要謹慎提防。

財運：肖鼠者兔年容易受異性拖累而有金錢損失，建議剛開展關係者需要多了解對方背景，不宜貿然合作投資置業或有任何金錢轇轕，以免無辜破財。由於兔年人緣暢旺、活動頻繁，難免會有較多交際應酬的開支，建議肖鼠者謹慎理財，以免入不敷支。

事業運：兔年有「天德」貴人星及「紅鸞」桃花星加持，個人光芒四射，若從事保險、地產等前線銷售者，可望借助人脈網絡而於事業上跨進一步，而網絡主播、藝術創作等演藝行業亦會有名氣運，不妨積極把握。不過，若工作以對內為主，如行政管理、文書或資訊科技等則未有太大得着，同事之間的人際關係亦較為複雜，容易有明爭暗鬥，需要謹言慎行。

感情運：肖鼠者將會是十二生肖當中桃花最燦爛的一員，不過，「刑太歲」之年也容易桃花破財，即使是夫妻之間亦宜盡量財政獨立，尤其當另一半的家人親友有借貸請求時只能量力而為，以免無風起浪，已有對象或已婚者則不宜對異性過分熱情，否則容易引發三角關係；單身一族雖然感情多姿多采，但亦有機會屬爛桃花，不宜太快投入感情。

健康運：新一年整體健康運並無大礙，但始終屬於「刑太歲」年份，會有較多皮膚敏感、牙痛及神經痛等瑣碎毛病，為免小事化大或虛驚一場；肖鼠的女士在兔年要多注意健康，若打算添丁者則要依足傳統將喜事盡量保持低調，待懷孕最少滿三個月始向外公布。

屬牛（1961、1973、1985、1997、2009）

屬牛代表藝人：陳煒、周秀娜、張家朗。（資料圖片）

整體運程：兔年欠缺吉星助力，肖牛者需要一分耕耘始有一分收穫，故凡事要格外謹慎，不宜鹵莽作出重大變動。另外，由於借來的吉星力量以事業為主，打工一族若能緊守崗位則仍有輕微進步，建議兔年多作進修，以「讓運」心態輕鬆面對較為理想。

財運：肖牛者將難以依靠人脈外力而得財，凡事需要親力親為，故不宜將目標訂得太高，尤其投資方面只宜守住熟悉的範疇，不宜開拓高風險的炒賣項目，以免無辜破財。

事業運：肖牛者新一年將會有輕微升遷運，惟只屬職銜及權責提升，薪酬則未見有大幅薪調，若從事廣告、編劇、設計等創意產業者，兔年事業仍有一定發展，至於任職大機構或文職者，新一年領導才能可望發揮。有轉工打算者，兔年不算是合適時機，即使堅持跳槽亦宜於下半年始落實執行，其中農曆六月及九月的成功機會稍高，屆時不妨尋求舊同事或舊老闆協助，將可獲得輕微助力。

感情運：感情運將會是無大突破的一年，情侶關係尚算平穩，雖然二人未有重大爭執，惟新一年要提防女性長輩對另一半有意見，若感情未及穩定者，不宜太快融入對方的親朋戚友圈子，以免流言蜚語影響雙方觀感；單身一族建議多花心力於事業發展之上，多作進修增值，若兔年遇上合眼緣對象亦宜先從朋友關係開始，多花時間溝通了解；已婚者與另一半的家人相處時要謹言慎行，不宜過分干涉對方的家事或作中間人排難解紛。

健康運：肖牛者需要多花時間關心伴侶健康，遇有不適應立即陪同求診，兔年有較多出門機會，容易因為時差或陌生環境而影響睡眠質素，需要調節心態適應，外遊前要留意目的地之天氣變化及治安環境，到埗後亦要提防有水土不服、行李延誤或財物遺失情況，建議帶備平安藥物，凡事要以安全為大前提。

屬虎（1962、1974、1986、1998、2010）

屬虎代表藝人：吳彥祖、王君馨、Jeffrey魏浚笙。（Getty Images／資料圖片）

整體運程：始終連續兩年也處於「犯太歲」狀態，加上未有吉星飛臨，故運勢未算有明顯進步，只算是中規中矩，肖虎者必須步步為營，並採取「讓運」心態視兔年為裝備自己之年，多學習進修新技能或多出門外遊，輕鬆面對較為合適。

財運：新一年仍需要凡事親力親為，不宜對財運有太大期望，不宜大興土木開展新計劃。即使堅持參與也只宜小試牛刀，以低成本的方式進行，切忌大額投資。另外，投資方面只宜單打獨鬥，不宜與他人合作，以免最終因為意見分歧而有因財失義情況。

事業運：事業運只算是稍有進步，職銜及權責可有遞增，但薪酬加幅則不算明顯，兔年雖然有輕微貴人助力，與上司關係尚算良好，但管理層下屬運平平，凡事需要親力親為、多作監管，以免對方大意出錯而影響工作表現。

感情運：兔年始終不屬大桃花年，肖虎者既要兼顧事業、又要忙於適應新環境，精神壓力龐大，對談戀愛的意慾較為淡泊。而且兔年的桃花有追追逐逐狀態，即使遇上有好感的異性亦不屬一見鍾情的類型，需要多花時間溝通了解，再由朋友關係慢慢發展成為戀人；已成家立室者，兔年可考慮添丁延續喜慶運勢，但新一年雙方會因為家宅問題而有爭執，需要多加溝通、包容忍讓，多花時間維繫感情。

健康運：要提防關節受傷，尤其有腰、膝舊患者需要特別小心，不宜參與勞損性高的運動，即使做家務時亦要特別留心，以免有扭傷跌傷情況。由於兔年有「病符」及「亡神」凶星入主，將會有較多傷風、感冒、喉嚨或皮膚敏感等瑣碎毛病，建議肖虎者要作息定時，建立有規律的生活模式，以免小事化大。