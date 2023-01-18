日本通《愛回家》池美麗驚現東張　為日本語學校做中介招生

周三（18日）的《東張西望》講到自世界各地開始回復通關後，大量香港人報復式到日本旅行，最近有新的航空公司啟航日本，所以今次《東張西望》隨新航空公司飛到日本進行拍攝。

所以今次《東張西望》隨新航空公司飛到日本進行拍攝。(節目截圖)

《東張西望》團隊在拍攝疫後的日本，在雷門訪問商店，見到今年與去年的日本遊樂人數的差距十分大，雷門開始變得熱鬧，而店舖亦表示最近生意額有回升。而《東張西望》在訪問路人時遇到《愛。回家》池美麗（鍾凱琪），鍾凱琪表示今次是幫日本語學校做中介，安排香港學生到日本留學，她更說：「之前日本封關，啲學生嚟唔到日本，佢哋全部唔嚟日本，咁咪冇新嘅收入，所以啲人畢業只會逐年逐年減少，所以我哋都好困難。」

《愛.回家》池美麗又出現《東張西望》。(節目截圖)

鍾凱琪其實在疫情時都有到過日本幾次，有指之前她到日本是做老闆開民宿生意，之前她到訪日本還上了日本電視台的街頭訪問，介紹了香港的美食以及夜景。至於TVB的《愛。回家》她仍未知道會否回去飾演池美麗，早前她亦說過要等劇組安排，但她好像不在《愛。回家》後，上鏡次數比之前還要多，除了日本電視台外，之前她也出現在《東張西望》，作為一個受害者講被假貓義工騙貓物資。網民見到鍾凱琪再次出現於《東張西望》後，立即表示：「又係池美麗？」、「佢好似上東張多過拍劇喎！」，更有網民質疑：「真係偶遇？」而引起關注。