東張西望｜苦主去天水圍酒店發現床有屎　被職員暗示其瀨屎拒負責

昨日（18 日）的《東張西望》講到蔡先生在天水圍一間酒店Staycation時發生的噁心事，牀上驚現糞便兼令事主蔡先生整條褲都是，但職員竟然說不關他們事，暗示是蔡先生自己「瀨屎」所致，令蔡先生氣憤。

蔡先生在天水圍一間酒店Staycation時發生的噁心事。(節目截圖)

蔡先生一行10多人到酒店Staycation，到達酒店後便躺在牀上休息，期間聞到房間有一陣臭味，所以在房中尋找來源。蔡先生一揭開被子就發現有一灘糞便，立即打電話到服務台求助，但可惜打了10多分鐘還是沒有人接聽，所以他就自己頂住那條有「屎漬」的褲子到樓下大堂找人支援。

蔡先生一揭開被子就發現有一灘糞便，立即打電話到服務台求助。(節目截圖)

蔡先生在大堂找到酒店經理幫助，但酒店經理翻查他房門口的閉路電視後指酒店員工有換床單，而且在閉路電視中見到有拿著床單出入房間，所以認為是蔡先生自己「瀨屎」所致，責任與酒店並無關係，酒店更覺得蔡先生用此方法向酒店敲詐。酒店認為蔡先生不滿意可以報警處理，並說不會因此事而道歉，未有理會正在談話的客人便自己離開，酒店的態度令蔡先生覺得十分不滿。

蔡先生在大堂找到酒店經理幫助，但酒店經理翻查他房門口的閉路電視後指酒店員工有換床單。(節目截圖)

蔡先生更說到因為此事而令同行的小朋友問他：「舅父，你係唔係瀨屎？」令他覺得一個很好的Staycation活動變成十分尷尬的情景。蔡先生在翌日退房時亦曾向酒店職員詢問投訴方法，但酒店職員表示未能提供，令他覺得投訴無門，氣亦難下。蔡先生再三表示：「希望得到酒店嘅道歉，而唔係想索取賠償。」因為這次的經歷為他帶來尷尬局面破壞一家人出遊的心情，《東張西望》向酒店查詢後，指已經與蔡先生進行溝通，會對今次的事件會作出跟進及處理。