愛．回家之開心速遞最新劇情｜為要1萬蚊大利是　竟然呢招都出埋

《愛．回家之開心速遞》第1840劇情

若水（呂慧儀飾）、栢菲（湯盈盈飾）等人聽聞曾有員工收過敢威（羅樂林飾）的萬元大利是，眾人於過年前設法討好敢威，希望亦能有豐厚「收穫」。另邊廂，群姐（許思敏飾）得知馬漢（衛志豪飾）去年曾借清潔部「過橋」，使計向敢威獻殷勤，成功爭取到大利是。清潔部及後無辜受屈，群姐決意向馬漢報復，壯探聽到馬漢打算誣陷若水等人危害敢威，要藉此向敢威邀功，群姐遂與若水等人聯手對付馬漢，並且合力爭取敢威的大利是……

當眾刷鞋都出埋。（劇集截圖）

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《愛．回家之開心速遞》第1839劇情

吉宜屋近來生意慘淡，樹根（劉丹飾）提議壯（焦浩軒飾）等人於年尾轉型替人清潔家居，並自願作首位客人，答應用自己的社交平台替眾人宣傳。壯等人落力為樹根打掃家居，狠下一番苦功方能令樹根滿意。樹根及後為吉宜屋宣傳，卻只帶來寥寥可數的生意，而且客人都住得極為偏遠，壯等人每次出動都得不償失，無法獲利，眾人及後終於知道沒有生意的真正原因，決意反擊……

劉丹提議焦浩軒等人於年尾轉型替人清潔家居。（劇集截圖）

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