《最後生還者》影集獲IMDb9.4超高分　網民激讚神還原：完美無缺

遊戲《The Last Of Us》（中釋：最後生還者）改篇而成的HBO影集《The Last Of Us》於星期一（16/01）正式開播，根據官方統計，第一季共10集第一集已破了最新首映收視紀錄，第一集收視達470萬人。更勝2019年播出，被稱為「神劇」的《Chernobyl》（核爆家園）。《The Last Of Us》（最後生還者）在Rotten Tomatos（爛蕃茄）更獲99％新鮮度，表示觀眾非常期待往後的集數。



遊戲本身的劇情已經相當豐富。（《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO）

故事由男主角Joel逃難開始。（《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO）

除了首集收視爆燈，不少網民都大讚影集跟足原著，就連場景和劇情也能做到一絲不苟，完美地還原了遊戲的劇情。有不少美劇為了篇幅或是精彩，也習慣對原著故事作出更動，有時會大幅度修改劇情，甚至將角色改成不同的人物，就好似飽受批評的Netflix影集《The Witcher》（獵魔士），但顯然這個定律在《The Last Of Us》（最後生還者）通通都不適用。

網民表示，唯一可惜的是女主角不夠可愛。（《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO）

不過演技就十分好。（《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO）

對於劇情忠於原著的程度，粉絲們亦十分滿意，紛紛在評分網站上留下好評，有人更在IMDb上寫道：「比我預期的要好得多，很多，一切都準備得很好，就像這不是遊戲的場景到影集的改編。它完全成功的是抓住了《最後生還者》的核心、故事、氛圍和世界觀，並且完美無缺。」基於《The Last Of Us》（最後生還者）遊戲本身的成功，忠實地還原劇情亦成功地抓住觀眾的心，在此之上，未曾接觸遊戲的觀眾也表示十分享受這套影集。

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《The Last Of Us》（最後生還者）遊戲劇情以2013年美國做背景，講某一日夜晚美國突然散播住一種蟲草菌，這種蟲草菌感染人類之後，會將人轉化成嗜血的喪屍。男主角Joel於當晚帶同女兒逃走，可惜女兒在混亂中被士兵搶殺。男主角去到倖存者的治安隔離區後遇上反抗火螢的首領，更被托付了在末世中出生的小女孩Ellie，旨示男主角要將Ellie帶到美國西岸的部隊。途中男主角Joel發現原來小女孩Ellie有蟲草菌的抗體，更可能是研製疫苗的關鍵。所以，這個一老一少的組合就踏上了橫跨美國東西岸的旅程，喪女的男主角Joel更與失去父母的女主角Ellie也發展出有如父女般的感情。

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硬要說影集與遊戲劇情的出入，就只有女主角外貌上的不同，有網民就指原著遊戲中的小女孩Ellie較為可愛，影集中的Ellie與原著中的她五官不同，不夠還原，但亦有網民反駁這些批評是吹毛求疵，雞蛋裡挑骨頭。

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