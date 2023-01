《最後生還者》影集獲IMDb9.4超高分　網民激讚神還原：完美無缺

遊戲《The Last Of Us》(中釋:最後生還者)改篇而成的HBO影集《The Last Of Us》於星期一(16/01)正式開播,根據官方統計,第一季共10集第一集已破了最新首映收視紀錄,第一集收視達470萬人。更勝2019年播出,被稱為「神劇」的《Chernobyl》(核爆家園)。《The Last Of Us》(最後生還者)在Rotten Tomatos(爛蕃茄)更獲99%新鮮度,表示觀眾非常期待往後的集數。



遊戲本身的劇情已經相當豐富。(《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO)

故事由男主角Joel逃難開始。(《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO)

除了首集收視爆燈,不少網民都大讚影集跟足原著,就連場景和劇情也能做到一絲不苟,完美地還原了遊戲的劇情。有不少美劇為了篇幅或是精彩,也習慣對原著故事作出更動,有時會大幅度修改劇情,甚至將角色改成不同的人物,就好似飽受批評的Netflix影集《The Witcher》(獵魔士),但顯然這個定律在《The Last Of Us》(最後生還者)通通都不適用。

網民表示,唯一可惜的是女主角不夠可愛。(《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO)

不過演技就十分好。(《The Last Of Us》最後生還者 截圖 / HBO)

對於劇情忠於原著的程度,粉絲們亦十分滿意,紛紛在評分網站上留下好評,有人更在IMDb上寫道:「比我預期的要好得多,很多,一切都準備得很好,就像這不是遊戲的場景到影集的改編。它完全成功的是抓住了《最後生還者》的核心、故事、氛圍和世界觀,並且完美無缺。」基於《The Last Of Us》(最後生還者)遊戲本身的成功,忠實地還原劇情亦成功地抓住觀眾的心,在此之上,未曾接觸遊戲的觀眾也表示十分享受這套影集。

《The Last Of Us》(最後生還者)遊戲劇情以2013年美國做背景,講某一日夜晚美國突然散播住一種蟲草菌,這種蟲草菌感染人類之後,會將人轉化成嗜血的喪屍。男主角Joel於當晚帶同女兒逃走,可惜女兒在混亂中被士兵搶殺。男主角去到倖存者的治安隔離區後遇上反抗火螢的首領,更被托付了在末世中出生的小女孩Ellie,旨示男主角要將Ellie帶到美國西岸的部隊。途中男主角Joel發現原來小女孩Ellie有蟲草菌的抗體,更可能是研製疫苗的關鍵。所以,這個一老一少的組合就踏上了橫跨美國東西岸的旅程,喪女的男主角Joel更與失去父母的女主角Ellie也發展出有如父女般的感情。

硬要說影集與遊戲劇情的出入,就只有女主角外貌上的不同,有網民就指原著遊戲中的小女孩Ellie較為可愛,影集中的Ellie與原著中的她五官不同,不夠還原,但亦有網民反駁這些批評是吹毛求疵,雞蛋裡挑骨頭。

