盤點坐巴士代步名人　IU低週出遊　億萬闊太棄直昇機坐公交超貼地

明星藝人出入多以私家代步，雖說平時都有明星坐港鐵被捕獲，不過坐巴士的名人似乎更罕有。但其實都有例外，即使紅如韓國巨星IU亦試過坐巴士出巡，亦有億萬闊太視察完自家樓盤後坐巴士回家，認真貼地。



向太陳嵐相當貼地。

向太超級貼地：

向太陳嵐（Tiffany）經常在小紅書分享近況，日前才曬出天價愛馬仕包包牆，令網民歎為觀止！早前向太從內地返回澳門的家Tiffany House，更曬出兩幢高企大廈的裝潢，之後便獨自一人搭巴士提著兩箱行李返港！這種強烈對比令網民激讚向太相當貼地。

向太陳嵐首座房地產就位於澳門，是向太耗費10年打造而成的高樓，名為「Tiffany House」，是老公向華強特意送給向太的禮物。而此大樓外觀建築物用特殊的方塊設計，宛若珠寶盒一般華麗，內部裝潢也不容小覷，重金打造非常時尚高級！不過，向太巡視完「Tiffany House」後，竟獨自提著兩箱行李搭巴士，經港珠澳大橋回港，令網民十分詫異：「她不怕被打劫嗎？」也稱讚向太那麼有錢都如此低調，並笑說：「一直以為有錢人都是坐自家直升機來往港澳。」想不到向太也有親民的一面。

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IU微服等巴士

就咁睇都認唔到IU啦（IG/@chaechaek）

韓國歌手IU歌影視相當活躍，19年主演的tvN電視劇《德魯納酒店》的收視高達12.001%，成為當年tvN最高收視劇集第6名，電視台和劇組自然飲得杯落，之後《德魯納酒店》台前幕後獲tvN獎勵赴泰國曼谷旅行，而IU返抵韓國後，亦相約好友共敘晚餐，更超貼地乘搭地鐵，而好友亦拍下IU等巴士的畫面，不過IU行蹤低調，似乎未有網民發現IU乘坐公共交通工具。

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吳鎮宇坐關愛坐

縱橫影壇多年的吳鎮宇，由古惑仔年代𡃁坤、型男機師唐亦琛，到《逆流大叔》陳龍及《濁水漂流》的露宿者，演活各式各樣角色。早前他上載短片，坐關愛座卻被乘客斥責，力證自己已經61歲。

吳鎮宇趕上潮流開設抖音帳號上載新片，穿着牛仔外套牛仔褲頭戴漁夫帽，上巴士坐在博愛座，結果卻換來乘客發聲斥責，「先生！您坐這不合適吧，這老弱病殘孕專座，您看旁邊坐的不是老人就是抱小孩的，您坐這不合適！」吳鎮宇聽完不大想理會，從口袋拿出身份證上面寫著「1961-12-21」瞬間把對方嚇到無語，「吳老師您...都60多了啊﹗」網友紛紛笑說「怎麼都不像60歲的人啊」、「都60歲了還這麼帥」。