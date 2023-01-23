劉沛蘅等洪卓立求婚　譚旻萱想演女漢子：唔係角色，係本性嚟

劉沛蘅（Hillary）及譚旻萱（Mandy）兩位同樣是「女神」級的模特兒，身材高䠷的二人都是衣架，不論什麼衣服穿上身都顯得特別適合。剛好二人同樣有養寵物，二人接受《香港01》訪問當日更帶同愛犬前來，一同為愛犬打扮一番來過新年。

Hillar同Mandy同樣係愛狗之人。(陳順禎 攝)

Hillary同Mandy小小背景資料：

Hillary於2008年始入行當模特兒，形象健康，再加上擁有甜美的臉孔，一直令公司十分器重，為不同的品牌拍攝廣告。Hillary更因為樣貌與薛凱琪相似，所以有「翻版薛凱琪」之稱，但Hillary覺得自己與薛凱琪不像，Hillary男友是歌手洪卓立，二人於去年初認愛後便高調地放閃。

Hillary形象健康再加上擁有甜美的臉孔。(陳順禎 攝)

22歲的Mandy在畢業後便成為模特兒，因為在呂爵安的《E先生連環不幸事件》MV中當女主角而為人認識，之後被發掘。Mandy之後亦在《季前賽》中飾女子隊球員十分耀眼，現實生活中，身型高䠷的Mandy其實也是一位籃球員。

Mandy因為呂爵安的《E先生連環不幸事件》MV中當女主角而為人認識。(陳順禎 攝)

接受訪問當日，Mandy帶著愛犬「妹妹」到達，在拍攝時Mandy需要用食物引導妹妹望向鏡頭。而Mandy對妹妹發號施令時，妹妹亦乖乖蹲從，可以見到妹妹平日訓練有素，十分聽Mandy話。Hillary亦帶同愛犬「Baileys」出現，Baileys雖然身型嬌小，但原來已經8歲，在拍攝時，Baileys一度未能集中，連Hillary送上食物都未來集中，反而她叫了一聲「爸爸」就令到Baileys望向鏡頭，笑料百出，指原來要用爸爸才可以哄到Baileys。Mandy與Hillary同屬愛狗之人，二人聚在一起為愛犬打扮一番，加添一些新年的氣氛。

Mandy與愛犬妹妹。(陳順禎 攝)

Hillary與愛犬Baileys。(陳順禎 攝)

Hillary被問到新年會否到男友洪卓立（Ken）家中拜年，但Hillary說：「立立屋企人唔係香港喎，可能到時佢跟我去拜年。」十分甜蜜。至於被問到婚期，Hillary則表示家人沒有催婚，但她則說：「睇佢幾時求囉！」同樣在蜜運中的Mandy亦被問到家人會否催婚，她則說沒想到會問她：「我仲有好多年先有對白，我以為呢條問題問題唔係for我，因為我媽媽係一個覺得我開心就好，即使唔結婚都冇問題，最緊要個女開心，所以我未來應該都冇呢份壓力。」Hillary在旁即感壓力，除了自己已經到適婚年齡外，更有一個大家庭會問她與Ken的情況。

Hillary同Mandy屋企人都冇催婚。(陳順禎 攝)

二人接受訪問時被問到會否替愛犬打扮，則異口同聲說因為天氣冷，為愛犬買衣服保暖同時可以選擇一些有氣氛的。Mandy說：「我覺得呢個係人類嘅慾望嚟，隻狗唔會知道自己好靚，但我會知佢好靚！保暖可以係一個藉口買衫。」而Hillary就說：「新年同聖誕呢啲凍嘅季節，可以保暖順便買啲有節日氣氛嘅衫！」對於為狗狗裝扮，二人都一致認同是為愛犬保暖，再順便為愛犬買多一點的衣服。

二人都會為愛犬買衣服保暖同時可以選擇一些有氣氛的。(陳順禎 攝)

但對於帶同愛犬去拜年，二人就持不同意見，Hillary表示每年都會帶愛犬一同去拜年：「我每逢年初一晏就都會去嫲嫲度，夜晚就會去婆婆度，所以我會帶埋啲狗仔去，我妹會帶最大嗰隻，而我就會抱著兩隻細嘅，我地全家人一齊去拜年，我覺得要齊齊整整。」

而Mandy就說不會帶愛犬一同去拜年，但聽到Hillary說帶同愛犬去拜年會多封利是後就心動，表示會回去向家人反映一下，若可以「逗多啲利是」就會帶同愛犬一起去拜年。Hillary表示嫲嫲會封利是給她的愛犬，Mandy聽到後立即搞笑問Hillary：「你嫲嫲要唔要契孫？」二人同聲地表示愛犬不懂得做「請請」的動作，只在食物面前會做出「Hand Hand」的指令。談到二人會否為愛犬炮製過年食品，Hillary說：「過年少啲，反而生日就會整，因為生日你整個狗蛋糕係易過整過年食品。」

Mandy不會帶愛犬一同去拜年。(陳順禎 攝)

在新年傳統習俗方面，二人被問到新年會否置新內衣褲時，Hillary就堅持在賭錢時必定要穿紅色內衣褲，因為流傳會更旺。Hillary表示家中各人都很迷信，包括男友也十分迷信，家人亦會買運程書回家看，所以自己也會看一下當年的運程。而Mandy說自己的家庭沒有這些的傳統習俗，但自己會斷捨離，令到能量正面點。Mandy說穿其實只想：「掉咗啲舊衫買新衫。舊嘅唔去，新嘅點嚟呢？所以就斷捨離。」

Mandy亦表示家人十分迷信，也會幫她看一看當年的運程，而Mandy就覺得做好自己就好，沒想太多，家人亦會幫她處理好這一方面的東西。至於二人被問到會否根據傳統習俗到年宵逛一圈來「行個大運」時，Hillary表示新年前她與Ken在日本旅行，所以未能夠行個大運：「我哋諗住過年前返嘅，但過年嘅時間都畀屋企人同朋友，所以應該唔會去行。」而Mandy就有一個習慣，就是要去年宵逛一逛：「我有個由細到大嘅Best friend，咁我哋每年都會去行花市，花市行完一圈我都買唔到嘢，但就好似係必須要做嘅嘢，雖然我都買唔到咩。」Hillary還大爆自己前幾年在公司的晚宴中圍著一大桃花跑了三個圈，之後就成就了她和Ken的戀情。

Hillary就堅持在賭錢時必定要穿紅色內衣褲。(陳順禎 攝)

在工作方面，Hillary希望未來嘗試多點的發展不止綜藝一方面被人發現，更希望可以向戲劇之路發展：「想要多一啲機會用到學咗嘅嘢。因為我都想知道自己可以運用幾多出嚟，先可以再去進步！」與Hillary一起上戲劇課的Mandy都說今年想在戲劇方面發展：「今年我覺得自己嘅改變比較大，想知自己會唔會拍戲再學到嘢同將學到嘅擺落去。」二人都希望自己在上課學到的都能學以致用。

至於被問到同屬女神級的二人會否想跳出女神框架去演一些比較「女漢子」的角色時，二人同時笑著回應：「嗰個唔係角色，係本性嚟！」Hillary說：「拍膠戰都好唔女神阿，（你自帶花花effect㗎喎）可能第三季就唔係咁㗎啦，我而家比佢哋Bully緊，我嘅另外一面俾佢哋迫咗出嚟阿，之後我會反撃㗎啦。」Mandy對於女神這個稱號就覺得有壓力：「突然間好似冠落嚟咁，我會掉返走佢啦，因為我覺得各花入各眼，有好多唔同嘅女神啦，有文青女神啦，我就籃球女神啦，要多謝大家鍾意同支持先有呢個名，我會繼續做自己。」年紀小小的Mandy沒有因為一出道已經被冠上女神一名而嬌柔造作，反而覺得要做自己。

Mandy與Hillary一起上戲劇課，希望可以學以致用。(陳順禎 攝)

服裝提供：Area @ Harvey Nichols（Hillary）

髮型：Chris Cheng @ Il Colpo Grpup（Mandy）、Terry Yeung @ Yonda Hair（Hillary）

化妝：Zoe Fan（Mandy）

點撃睇下Mandy同Hillary靚相：