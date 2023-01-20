雯雯自爆已搬家　單方面離婚撇甩張致恆計劃申請公屋?

現年38歲的張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年結婚，不過Steven婚後負面新聞不斷，曾經被指感情不忠出軌，而雯雯亦不時會在社交平台上批評丈夫，多次鬧婚變，大家已經看得習以為常，更嘲笑他們「周期性離婚」。而12月初雯雯再次在Instagram上大吐苦水，揚言已經到了極限和底線，大呻與Steven因性格問題已走不下去，上周不但爆SEED大鬧Steven「又廢又懶」兼疑似宣布離婚宣言，不過看來雯雯今次真的下定決心，因為她透露最近已經搬屋，疑似申請單方面離婚。

雯雯與Steven張致恒疑正式分開學做單親媽媽：不能給你們完整家庭

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，大家已經看得習以為常。（IG：@ugly__mama）

昨日（19/1）雯雯與網民大玩「你問我答」，被問到是否真的離婚時，她就表示：「其實呢我想講好多嘢係我單方面計劃緊同安排緊，有小朋友好多嘢唔係呢一刻想就可以即刻去做到，好多嘢需要顧慮，同有個周詳嘅計劃。」隨後她感謝各位網民的關心，又指出：「雖然好多嘢返唔到轉頭，但呢一刻無論有啲咩決定，一定係三個小朋友行先。呢一刻，喺小朋友面前。只可以講我會盡我最大嘅努力做好一個媽媽。」此外雯雯還透露已經搬屋，疑似與Steven分居，並打算申請公屋。

雯雯分享近日搬屋。（IG/@ugly__mama）

被問到是否離婚時，雯雯就表示很多事情都是自己單方面計劃。（IG/@ugly__mama）

雯雯有意申請公屋。（IG/@ugly__mama）

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