陳凱琳做賢妻佗B整早餐　鄭嘉穎一個舉動被批「不合格的丈夫」

現年53歲的鄭嘉穎和31歲的陳凱琳（Grace）於2018年在峇里拉埋天窗，婚後誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），嘉穎於去年11月28日在社交平台分享影片，宣布老婆Grace懷有第三胎，於上周三（11/1）誕下第三胎，四年抱三真是可喜可賀。當時嘉穎回覆《香港01》表示：「多謝好多朋友祝福，全部收到，總之感恩上天安排，心滿意足！」活躍於社交平台的Grace，不時會分享自己與家人的日常生活，當中鄭嘉穎一個舉動令網民認為他不是位「好丈夫」。

陳凱琳與鄭嘉穎已先後誕下兩名兒子，近日宣布3度懷孕。（IG：@ghlchan）

影片中，Grace先是叫坐在梳化的鄭嘉穎食早餐，當日的早餐是乳酪以及不同種類的水果，因此Grace到廚房大展身手處理不同的食材，以便家人食用，隨後更相當有心機把食物放在會玩具火車上，與往常見到的迴轉壽司有幾分相似。早餐大功告成後，鄭嘉穎剛剛好換好衣服從房間走出來，品嚐Grace的充滿愛意的早餐，場面非常甜蜜！

陳凱琳做賢妻佗B整早餐 （小紅書/@陳凱琳）

不過就有內地的網民指嘉穎並非一位合格的丈夫，皆因當時的Grace是位孕婦，在這個情況下嘉穎不但要對方整早餐還沒有幫忙：「女人本来就不容易，懷孕生子，還要上班帶孩子。」不過亦有網民為嘉穎平反：「但明顯見到Grace是樂在其中」、「你放心，他們家裡的工人肯定很多」。

好Sweet！（小紅書/@陳凱琳）

網民評論

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