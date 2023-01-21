雯雯被指與張致恆離婚目的為申請公屋　親解當中真相揭最大原委

現年38歲的張致恆與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年多已育有3名兒子，Steven婚後一直負面新聞不絕，雯雯與他更多次鬧離婚。去年12月初雯雯於IG疑發表離婚宣言，揚言已經到了她極限和底線，大呻與Steven因性格問題，似乎已走不下去故決定分開。未幾雯雯更大鬧Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，早前還搬家了，不禁令人猜想她要和Steven分居。

雯雯日前 (19/1) 與網民玩「你問我答」時，被問到是否真的離婚，她表示：「其實呢我想講好多嘢係我單方面計劃緊同安排緊。」疑似單方面申請離婚，即令外界猜測她想以單親家族為由申請公屋。

被問到是否離婚時，雯雯就表示很多事情都是自己單方面計劃。（IG/@ugly__mama）

不過雯雯昨日就澄清自己並非如外界所指想藉離婚以便申請公屋，她寫道：「其實我冇話過私要申請公屋，計劃中好多嘢但係冇包含過申請公屋，再加上我搬屋係成家搬屋，我亦都想講清楚，我係唔會放棄我啲狗狗，無論發生啲咩事，幾多人講啲乜嘢，我都係永遠會同我嗰3隻狗一齊！我餓佢哋都唔會餓！」講明不會為了要申請公屋而放棄3隻寶貝狗狗，獲不少網民讚她有責任心，是個好主人。不過亦有網民擔心她如果離婚了就要養3個小朋友再加3隻狗，一定會好辛苦好大負擔，甚至有網民狠批她：「不自量力。」

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，大家已經看得習以為常。（IG：@ugly__mama）

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