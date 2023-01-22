「億萬駙馬」伍富橋孖老婆炮製蘿蔔糕　派雙封利是︰準備咗5位數

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）於去年大年初一高調公開戀情，承認與曾經任職TVB幕後的富家千金梁兆楹（Shirley）相戀，二人更在五月拉埋天窗。相隔一年，兩夫妻都一同炮製松露蘿蔔糕，為新年作好準備。

二人親自下廚，自己製作賀年年糕。

在老婆Shirley的協助下，伍富橋全程都整得有板有眼，令人食指大動。問到二人是否經常下廚，伍富橋回覆《香港01》指：「兩公婆好少同時間落廚，通常（老婆）都係趕我出廚房，因為佢嫌我手腳慢，佢好快手，半個鐘就煮到幾味嘢出嚟，所以通常都係喺背後支持佢。我老婆不嬲都好叻整年糕，所以今年我就提出叫佢教我整個素食版本，所以今年就一齊整。」至於第一年派利是，二人都表示興奮：「第一年派利是，我哋都準備咗5位數字嘅利是派，不過其實都無乜邊個要派，可能開工返公司派畀同事。」

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拜年難免會被親朋好友催生B，但伍富橋都表示冇有怕：「其實生BB屋企人就無催，反而係我成日催我老婆，因為我自己好鍾意小朋友，不過我哋都覺得生BB係隨緣，都唔急得，希望新一年除咗大家身體健康同生意興隆，都希望快啲有好消息帶畀大家。」

幸福！

二人剛度完蜜月！（IG/@sysleungx）

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