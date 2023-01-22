甘比激罕曝光4歲孻女正面樣貌　甜美精靈靚樣隨時超越家姐

甘比（陳凱韻）先後為富商老公大劉劉鑾雄生了三個仔女，分別是現年14歲的大女劉秀樺（Josephine），10歲的二仔劉仲學 (Joseph Junior) 以及4歲的孻女劉秀兒 (Josie)。為了保護子女，甘比一向甚少曝光仔女的樣貌，至近年大女逐漸長大，她才會間中分享大女的照片。不過她依然鮮有公開二仔Joseph以及年幼孻女Josie的容貌。

甘比與老公劉鑾雄以及大女兒劉秀樺（IG@kimbeechan_official）

日前 (20/1) 甘比就於IG story激罕曝光了孻女Josie的正面樣子，她post了囡囡準備吃pancake的照片，但就巧妙地以手中拿着的pancake遮蔽了囡囡部分樣子。不過仍可看到Josie的面形和長長的眼線，以及甜美開心的笑容，長大後顏值隨時超越家姐秀樺。

甘比post了兩個囡囡與BLACKPINK的合照。(甘比ig)

其實今次並非甘比首次讓Josie見樣出鏡，去年9月她就曾於IG出post分享她與Josie參與工作坊活動的靚相，相中的Josie雖然戴上了口罩，但也看得出她長得十分可愛，眼睛更是與媽咪複製粘貼一樣。網民都紛紛留言大讚Josie精靈甜美又靚女。

點擊睇甘比激罕曝光孻女正面樣，以及她三名仔女的靚樣：

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