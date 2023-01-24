側田上節目超豪放爆下體「X細X袋大」　劉浩龍原來鍾意咬腳趾甲？

郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍在YouTube開設了德州撲克頻道「Round Table Poker」，每次都會邀請圈中好友玩撲克兼互訴心事。來到第二季，於首集登場的嘉賓就是兩人的好友側田。行事低調的側田原來都有豪邁的一面，在節目中內除了大談男士下體，劉浩龍更自爆特殊癖好，令新加入的性感女荷官麥紫莉非常尷尬。

來到第二季，於首集登場的嘉賓就是Eric Kwok及劉浩龍的好友側田。（節目畫面）

第二季有新加入的性感女荷官麥紫莉。（節目畫面）

側田在節目中與Eric Kwok和劉浩龍把酒言歡時，竟然自爆下體長度不長，但X袋很大：「其實我就X細X袋大。」令在場人士感驚訝。疑似喝醉的側田繼續表示：「我真係X袋大，我個X袋好X勁。全世界就係覺得X大型，X袋勁先型！」另外，有網民表示節目非常有娛樂性，更非常期待新一集的來臨，更有人搞笑指Eric Kwok已經盡量幫側田護航，但似乎側田太醉了，不過對於側田的言論，網民都表示喜歡看到藝人真情流露的一面。

點擊下圖看側田講咩：

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討論完畢後，劉浩龍大爆自己是手指腳趾控，澄清自己並不是喜歡吮手指腳趾，而是接受不了別人指甲腳甲不整齊，更忍受不了人穿露趾鞋。被問到如果女神級的異性穿露趾鞋是否亦接受不到？劉浩龍搞笑說：「如果修得好整齊就得。」另外，劉浩龍更自爆四年級開始直至18歲期間都沒有剪過手指甲，每次都是咬手指，還誇張到會咬腳趾甲。

劉浩龍原來鍾意咬腳趾甲。（節目畫面）