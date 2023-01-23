網民畫圖尋TVB「御用惡奶奶」　極速起底息影後近況令人心酸

無綫（TVB）存在不少好戲的甘草演員，但或因合約、健康問題等種種因素而離開，有不少演員更是服務了TVB超過20，30年時間，在觀眾之間認受性頗高。日前 有網民在討論區上開post尋人，向網民詢問一位經常做野蠻奶奶，紮著一個頭髻，聲音低沉似鴨，嘴角有粒墨的甘草演員。這位「樓主」還非常貼心地畫了這位甘草的圖畫。



呢位網民畫得好似。（截圖）

說時遲那時快，可能由於這幅畫像畫得太過神似，未夠一日已經有網友留言指出這位消失的甘草演員就是現年69歲的李楓。講起李楓，其實她自1975年已經入讀第5期TVB藝訓班，但當時她就選擇向電影方面發展，參與過《我未成年》、《撞板風流》、《百年好合》、《絕種好男人》、《竊聽風雲》等製作，較多飾演小配角一類角色。

甘草李楓曾因涉醉駕而登上新聞。（VCG）

2012年1月，李楓就提前與TVB解約過檔「香港電視」，同時她亦獲一嚐做女主角的滋味，在《惡毒老人同盟》中擔任朱幗春。不過，在2015年她就重返TVB，參與處境劇《愛回家》的演出，也有《巴不得爸爸...》、《好日子》、《使徒行者3》等劇集。約於2020年，她最後三套TVB作品《黃金有罪》、《那些我愛過的人》、《使徒行者3》播出後，就約滿離巢，結束25年與無線（TVB）的賓主關係。

高俊文在2013年轉投HKTV，在《大眾情性》中，他與同李楓飾演一對老夫老妻，因為後者不肯發生性行為而產生爭執。（劇照）

不少報道也寫過，其實李楓的晚年生活頗為悲慘。2007年她演出舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》大受歡迎，但其後不幸腦部生水瘤需要做手術，但因為付不起私家醫院費用就只能去公立醫院排期，其間等做手術的時候更一度痛到要爬地求醫。雖然，之後手術成功，但卻留下健忘等後遺症。在一次與王傑見面當中，李楓更記不起他。

李楓的舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》大受歡迎大受歡迎。（網上圖片）

李楓曾客串《愛回家之開心速遞》。（網上圖片）

有報道也指出李楓因為早年為爛賭夫還僓而疏忽屋企，導致她老來獨居與一對子女關係疏離，甚至未抱過孫子。