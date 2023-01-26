73歲婚紗女王Vera Wang火辣賀新春　十級磨皮相好驚慄零P圖仲靚

73歲有「婚紗女王」之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇的凍齡外表，一直令全球驚艷。今個農曆新年Vera Wang在社交平台上載影片向大家拜年，當中見到她如往日一樣打扮得性感，紅色吊帶長裙配上黑色手套非常時尚，而她纖幼的身體更是令不少人羨慕。

73歲的Vera Wang Keep得勁好！(Vera Wang ig)

不過，Vera Wang的外貌就遭到不少網民討論，事關她的照片或多或少都有「P圖」的痕迹，不過這次圖片的修改比以往明顯得多，網民直指Vera Wang已經開了「十級美顏」，但可惜仍然難以掩蓋歲月帶給她的痕跡，再加上拍攝角度問題，令到她的頭部及身體的比例非常奇怪，因此不少網民認為影片略微詭異，「零P圖」亦被這次的照片好看！

不過今次的照片略微出事！（IG/@verawanggang）

甚至有網民認為似合成影片。（小紅書/@Verawang）

1949年出生的Vera Wang，7歲開始溜冰曾以參加奧運作目標，但其後選擇進入時尚圈，曾擔任美國版《Vogue》時尚編輯、Ralph Lauren的設計總監，再創立個人同名品牌。Victoria Beckham、Kim Kardashian、李玟、湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等名人都穿著其婚紗出嫁。

「零P圖」的Vera Wang！（VCG）

「婚紗女王」Vera Wang 星級作品 ：