劉鑾雄慈善拍賣77個愛馬仕手袋　即睇珍藏包包估價逾1,600萬港元

劉鑾雄先生一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家 ,

劉鑾雄先生一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好。在77件珍品之中，包括估價高達200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬港元。劉鑾雄先生秉承樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。

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今季 Luxury Edit 拍賣系列欣呈收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋 (第一部分) 將於 2023 年1 月 30 日至 2 月 9 日在網上舉行。 本系列合共 77 件專家精心挑選的拍品，向時尚歷史致敬。來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultier 的設計（包括冬季的完美之選: 限量版 Shearling Teddy Kelly 35及每日必備的經典配搭: 限量版 So Black Kelly 35 ）繼續俘獲時尚史上和愛馬仕收藏家心中的特殊地位，特別是最迷人的——鑽石鉑金包。在這次拍賣中，不僅有一個 - 而是 6 個絕妙的鑽石柏金包。不同尺寸和顏色的柏金包，與鑲嵌鑽石的 18 克拉白金金屬件完美搭配。在30公分柏金包上，僅是鎖就由約 68.4 克 18 克拉白金組成，並鑲嵌有 40 顆白色圓形明亮式切割鑽石。袋身的金屬扣上則鑲嵌了 200 多顆鑽石，總重約 10 克拉。對於此珍藏的重要性，環球手袋及配飾部主管夏蓮美說:「劉鑾雄先生的手袋收藏非常有遠見。過去二十年塑造手袋歷史的重要限量版都可以在這個系列中找到。」