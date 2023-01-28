張家朗首踏足國際時尚舞台即出事　網民狠批時裝災難：品牌玩佢？

2020年東京奧運會男子花劍金牌得主張家朗最近成為了Dior品牌大使，日前他應該品牌之邀遠赴法國出席巴黎時裝周，這也是他首次踏足國際時尚圈欣賞國際時裝大騷。當日出席的嘉賓還有萬人迷碧咸（David Beckham）、碧咸的17歲細仔Cruz Beckham，荷里活男星Robert Pattinson（羅拔柏迪臣）、泰劇《黑幫少爺愛上我》男主角Mile，以及韓國男團BTS防彈少年團成員Jimin及J-hope等，場面星光熠熠。

張家朗穿上一套灰色西裝赴會，搖身一變成官仔骨骨的紳士look，一改他以往青春活力運動型的打扮。他還與碧咸合照，並於IG分享了靚相，寫道：「My very first fashion show！」

可是難得穿上西裝以全新形象示人的張家朗，卻被網民批評發生了時裝車禍。相中的張家朗穿出了5：5身比例的視覺效果，而且無論是西裝或西褲的剪裁設計亦令他有種衣不稱身的感覺。有網民就留言表示：「你咁型，但呢套衫比誰著都變災難」，亦有網民於連登開Post討論，直指張家朗代言的品牌給他穿這套西裝完全是個錯誤，狠批：「搞到佢人唔似人鬼唔似鬼咁」、「係咪玩佢？」、「真係時裝災難」、「點解咁似紙紮公仔？」、「成個感覺好土好娘」。

點擊睇張家朗呢身打扮：