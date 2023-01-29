24歲交通警擁明星臉意外爆紅　有韓星味道神似魏大勛

最近內地發生不少意外走紅的趣事，繼惠州市有年輕人因賣豬肉，顏值被指似男星王嘉爾後，近日在杭州有一名交通警因挺拔高大身材有明臉而迅速走紅，掀起微博多個話題有逾300萬閱讀量，令他相當意外。

有網友留言賣豬肉的年輕人外型同王嘉爾神似。（王嘉爾工作室微博圖片﹑微博影片截圖）

據內地媒體報道指，近日有網友上貼一名位於杭州街頭中執行工作的交通警片段，片段中該交通警身穿制服，身材高大挺拔，擁有一雙大長腿，據指身高185cm，倒三角的身材令不少網友稱讚，乍看之下有韓國男星的味道。而且執勤時精神十足，觀察四周車輛狀況，給人一種乖巧努力向上的感覺，絕佳外型加上好形象，令他火速在網上走紅。

交通警意外走紅。（微博圖片）

事後他接受內地媒體訪問，對於自己走紅他亦相當意外，他表示：「我這個火也莫名其妙了，我就是上個班呀！我覺得自己也沒有那麼帥就是一個普通人，就是跟大家都一樣。我們中隊帥哥都很多的，人都是帥哥。」而近鏡拍攝時其模樣清晰可見，五官端正，單眼皮明顯，皮膚狀態不俗，不少網友均留言他似足女星秦嵐的緋聞男友魏大勛，還有男星楊洋，更直言他笑的時候似足男星彭昱暢，可見他似足那麼多位男星，絕對是交通警界的明星代表。

交通警被指似魏大勛同彭昱暢。（微博圖片﹑魏大勛微博圖片﹑彭昱暢微博圖片）

而據報導指，該交通警名叫張朔陽，現年24歲，曾當過兵，在兩年前從部隊退伍後就加入了杭州交通警行列，難怪身材如此挺拔。而他走紅的新聞除了在各城市的公安官方網站報導之外，連官媒「遼寧共青團」亦發文報導，可想而知他走紅的速度是多麼的快。

交通警張朔陽曾當過兵。（微博圖片）