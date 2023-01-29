林凱恩拍《黃金萬両》淪為大茄　角色無名無姓被黃子恆叫師奶

2015年出道的林凱恩（Iris）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中Bonnie一角而大受歡迎，2019年更獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」兩個獎項 。不過，早前有傳林凱恩扭計不續約，被公司調去做綜藝組拍《流行都市》，林凱恩未有正面回應，只說綜藝劇集兩邊走，還叫大家放心：「大家會繼續喺公司見到我。」

然而，林凱恩的角色戲份卻愈來愈少，繼早前播出的《輕·功》飾演洪十一家中飼養的相思雀「浪花」，並於第2集死去後；近日熱播的賀歲劇《黃金萬両》亦見林凱恩出現，但竟然是無名無姓的跑龍套角色，實在令人驚訝！

林凱恩喺2014年副學士畢業後，參選2015年度的香港小姐競選奪得「友誼小姐」。（IG@iris_lammm）

林凱恩在第五集飾演「安嫂」，劇情講述萬家二少萬年（黃子恆飾）為尋回財神衫，意外遇上生活窮困的金福安（方紹聰飾）一家，萬年誤以為金福安兒子家寶（王瑋程飾）偷了財神衫，飾演安嫂的林凱恩挺身為兒子解圍，被黃子恆叫「師奶」。林凱恩只有十句對白，包括「小寶，你邊個嚟架，你走開呀！」、「呢個拐子佬，你唔好埋嚟呀！」，而最長一句是「天色都咁晏咯，我哋呢度冇咩招呼你，剩係得番啲蕃薯，你介唔介意….」，雖然出場時間只有3分半鐘，但她拿着斧頭對住黃子恆一幕手都震埋，看得出是落足心機的演出。在最後介紹台前幕後的字幕中，老公和兒子都有名字，唯獨林凱恩被寫飾演「安妻」。

林凱恩在《黃金萬両》淪為跑龍套演「安嫂」。（IG@iris_lammm）

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林凱恩似乎好樂觀不太介意，在IG上載拍攝當日有份演出的演員大合照，除了一家三口，還有黃子恆和朱智賢，林凱恩留言：「跟我家小寶一起把幸運帶給你🥰新年希望大家也開開心心，黃金萬両」。網民大讚林凱恩古裝扮相好靚。對於降呢做大茄，林凱欣至截稿前未有回覆。

曾被推做佘詩曼接班人

林凱恩曾獲TVB力捧，並被讚譽為有潛質演員。2020年播出的《降魔的2.0》，林凱恩飾演黃子恆的情婦張佩玲，由純情少女徹底魔化成為附魔孕婦，演技被讚大躍進，不少網民更覺得林凱恩與視后佘詩曼撞樣，被力推做佘詩曼接班人。

林凱恩在《她她她的少女時代》嘅性感演出，令人眼前一亮。

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現年30歲的林凱恩，2014年副學士畢業後參選2015年度的香港小姐競選，奪得「友誼小姐」後隨即加入TVB。她與同屆港姐郭嘉文感情要好，2019年李澤楷高調帶女友郭嘉文入馬場，林凱恩都有份。不過，2021年初林凱恩流出艷照風波後又再惹是非，她的室內設計師哥哥林祥晉被網民公開追債，林凱恩亦受牽連。