陳凱琳坐月期間仍親自下廚　妝容精緻手背明顯瘀青掂生水惹爭議

鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）繼大仔鄭承悅（Rafael）和二仔鄭承亮（Yannick）後，早前迎來第三個囝囝Carlos，組成五口之家，幸福美滿。現時仍在坐月的Grace，日前上載了一段影片，分享自己的產後生活。Grace笑言Baby Carlos十分乖，每日食飽就瞓，所以她自然就有很多空餘時間，而今次拍片，Grace除了感謝網民的關心之外，還分享了自己在坐月期間的餐單，教大家煮番茄蝦滑響鈴卷，但沒想到卻惹來爭議！



鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）早前迎來第三個囝囝Carlos，組成五口之家，幸福美滿。（IG@ghlchan）

現時仍在坐月的Grace狀態不錯。（影片截圖）

片中所見，身穿淺色毛絨外套內搭樽領冷衫的Grace，將自己包得嚴嚴實實，做足保暖措施，雖然仍在坐月，但她妝容精緻，還搽了指甲油，身形亦十分Fit，狀態不錯。Grace在廚房親自下廚煮月子餐，每個步驟都十分清晰，煮好之後，她即刻品嘗，食得津津有味！不過有網民留意到Grace左手手背上有一片瘀青，令人心痛，亦有人質疑她在坐月期間仍化妝，還要自己下廚，又指媽媽產後身體虛弱，應避免接觸生水，盡量臥床。對於網民提出的種種質疑，Grace並未有回應，但有網民就認為生了三胎的Grace已經有經驗，而且見她面色紅潤，相信都回復得相當不錯！

有網民質疑Grace在坐月期間仍化妝，還要自己下廚，又指媽媽產後身體虛弱，應避免接觸生水，盡量臥床。（網上截圖）