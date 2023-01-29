潮什麼丨靚媽梁芷珮一個半月內坐17次飛機　帶子女探索大半個非洲

40歲靚媽梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列《非洲潮什麼》將於明晚（30 日）在無綫翡翠台首播，今次 Christy 除了繼續與老公拍住上，還帶同二仔 Duncan 及孻女 Kasey 齊齊衝出香港，並鎖定新加坡為首站，務求令是次印度洋珍珠三島+大半個非洲之旅玩得更盡興。一行四人為了在一個半月內盡情踏足想去地方，竟一口氣搭了足足 17 次飛機，相當瘋狂！

出發前，Christy 一家已做足準備，她說：「每人打成四至五支針先出發，去到 Safari,又要食啲瘧疾嘅藥食咗成個月。」

呢啲就係佢哋釣魚嘅收穫,仲可以即釣即烤即食,係咪好歎先。

怕暈船浪多過怕鯊魚

首集將以有「夢想旅遊天堂」之稱的馬爾代夫為主，Christy 除了會帶大家感受當地馳名的無敵靚海景，又會帶同一對仔女玩勻浮潛、「空中飛人」大鞦韆，及在當地人帶領下體驗馬爾代夫漁民傳統釣魚方法 line fishing，試釣數量極多的吞拿魚，囡囡更因而獲封「釣魚女神」。

談到馬爾代夫之旅，Christy 受訪時坦言最難忘是出親海都相當大浪：「臨出發體驗傳統釣魚當日其實好大浪，所以我哋一路釣一路暈船浪得好犀利。另外，記得有一日去睇鯊魚，原本我啲小朋友都有啲驚，但後來因為實在太大浪，冇人想留喺架船度，所以全部跳晒落去拖住教練浮潛搵鯊魚。」

Christy 雖然已為三子之母,但身型咁耐以嚟都一樣咁弗,好厲害。

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完成馬爾代夫行程後，Christy 之後的集數還會帶大家深入位於印度洋的全新渡假村，到附近小島探訪受保護的巨型龜。第三站的毛里求斯，Christy 一家除了會挑戰大量水上活動，更會到當地動物園感受與獅子漫步滋味。在最後兩站開普敦及肯雅，Christy 除了會試坐「豪華紅酒叮叮」、穿梭不同的紅酒酒莊品嚐紅酒、直踩世界第二大海洋——大西洋親親鯊魚,還會展開 Christy 自己期待已久的非洲野生動物之旅，探訪 Safari Big Five(非洲野生五大動物)非洲獅、花豹、非洲象、黑犀牛及非洲水牛，另外還會帶同小朋友到非洲部落探望原住民，絕對是一次讓觀眾再度大開眼界的旅程。

梁芷珮同老公子女在非洲大草原留影。

Christy 帶同小朋友到非洲部落探望原住民。