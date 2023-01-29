丁偉傑娶廣州太太忘年戀當湊囡　老來得子預70歲睇住囝囝大學畢業

著名足球評述員丁偉傑早前接受博主王若龍（Terence）訪問，爆出試過拒絕部加坡移民局邀請入籍，因不滿新加坡歧視香港人，被稱呼為「HongKie」。

丁偉傑。（丁偉傑微博圖片）

今丁偉傑又大談家庭生活，丁偉傑移居內地成家立室，娶了廣州人，並誕下兩個寶貝仔，老來得子，問到與太太及其家人會否有文化分歧，丁偉傑承認有，「都算多，幸好我大我太太好多啦，所以佢聽我講，有時我當湊多個女，有時我當佢係太太，有時我當佢係女。大事我話事，小事佢話事，變咗大家分工好簡單。」而太太思想亦較西化，故丁偉傑與對方家人溝通遇上困難時，太太會站在他一方。

丁偉傑老來得子，有兩位可愛囝囝。（王若龍訪問截圖）

談到廣州與香港文化有大不同，丁偉傑即指嫲嫲是荔灣人，「我張出世紙係廣東省南海縣西樵山」，故能承受與廣州的文化衝突。

丁偉傑的育兒之道是「無限尊重」仔仔，他們發脾氣會講道理，而非老人家先破口大罵。說到老來得子，丁偉傑明白與兒子年齡差距比一般人大，仔仔大學畢業，自己已70歲，仔仔學校其他家長更向丁偉傑表示「我睇你講波大嘅」，故丁偉傑對人生規劃會更有責任心。

其他幼稚園家長曾向丁偉傑表示「我睇你講波大嘅」。（王若龍訪問截圖）

不少廣州年輕一代拒絕講粵語，丁偉傑指兒子沒有這個問題，他說：「Luca（丁偉傑兒子）啱啱去咗獨立營，老師叫用普通話叫佢同爸爸媽媽講我愛你，佢即刻自動用廣東話講，嘩我幾自豪呀。」丁偉傑完全支持廣東人之間用廣東話溝通，「廣東人同廣東人溝通，Why not用廣東話？」