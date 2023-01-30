宋仲基傳已婚做老豆　索妻Katy Louise Saunders曾拍性感戲仲露點

宋仲基2019年與女星宋慧喬離婚，恢復單身後感情備受關注，當中曾抱他與女性工作人員臉貼臉，還與金泰梨傳出熱戀，對於傳聞他則是一一否認。去年12月他突然大方認愛38歲英國籍女友Katy Louise Saunders（凱蒂露易斯桑德斯），並透露兩人已交往一年，認愛近二個月今（30日）突然傳出兩人已婚，且宋仲基即將當爸。



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宋仲基曾透露，女友是圈外人，兩人已交往一年多。韓媒報導，女方曾經是演員，目前是英文老師，擁有多國語言能力；兩人交往後女方也相當體諒宋仲基行程忙碌，因此常陪伴在他身旁，而宋仲基一有空也會與對方約會，相當呵護這段感情。傳媒也曾多次捕捉到小倆口甜蜜現身機場的畫面。

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宋仲基今年初在泰國出席金唱片大獎時，以頒獎人身分現身，臉上充滿幸福神情。加上韓劇《財閥家的小兒子》表現不俗，他事業愛情兩得意，在頒獎時提到：「聽到有人說很喜歡作品的時候，會讓我覺得劇作受到大家的喜愛。」

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