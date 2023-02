何猷啟前妻齊嬌曬4歲大女甜美靚樣　獲讚激似姑姐何超蓮顏值逆天

賭王何鴻燊與三太陳婉珍的孻仔何猷啟於2020年宣布與內地妻齊嬌 (Gigi) 離婚,結束短短兩年的婚姻關係。他們的兩名女兒,現年4歲的大女Tittania與3歲的細女Tylia跟隨媽媽齊嬌返回老家上海生活。成為了單親媽媽的齊嬌獨力照顧女兒,據悉她月前帶了囡囡低調回港,亦有於IG分享她和囡囡在農曆新年間去拜年的靚相。

何猷啟與內地妻子齊嬌的婚姻只維繫了兩年。(齊嬌ig)

日前她就post了她和兩個囡囡外出遊玩的最新近照,並留言寫道:「Happy New Year and Best wishes for my Family’s!🥳🥳🥳」當中有她大女Tittania身穿中式小鳳仙裝的正面萌爆美照,4歲的Tittania長得相當甜美,五官輪廓都十分標緻,靚到有如公仔似的。有不少網民更大讚Tittania的樣子激似她的姑媽何超蓮,擁有逆天顏值。

點撃睇何猷啟、齊嬌兩位女女的照片:

點擊下圖睇齊嬌兩個女兒的可愛樣子:

何猷啟於2019年2月19日元宵佳節宣布封盤,自爆於2018年已經與女友Gigi註冊結婚了!猷啟2018大年初二於IG放閃透露自己成功向女友求婚,還大曬女友手上的閃爆巨讚求婚戒指,兩人拍拖未夠一年就閃婚了,更火速造人兩年抱兩。可是他們結婚兩年後便宣告離婚,何猷啟更被踢爆已有港女新歡。

點擊睇齊嬌激罕性感美照:

點擊下圖睇齊嬌的靚相,以及猷啟新歡IG相: