30歲小花林凱恩慘變大茄　網民批下場如同唐詩詠 ：老咗先識跳槽

TVB小花林凱恩（Iris）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》彈起，不過有傳Iris扭計不續約，被公司調去做綜藝組拍《流行都市》，雖獲當事人否認不續約一事，但TVB安排Iris角色戲份卻愈來愈少，最新劇集《黃金萬両》在最後介紹台前幕後的字幕中，Iris慘被冷落連名都無，網民認為Iris值得擁有更多，更拉埋唐詩詠、鍾嘉欣的遭遇作比較，直批「四十歲做左老女人先識跳槽！」



林凱恩在《她她她的少女時代》嘅性感演出，令人眼前一亮。

Iris憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》彈起，2019年獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」兩個獎項，正值上升時期，觀眾緣亦不錯，理應被力捧，卻遭到公司調去綜藝組拍《流行都市》，有傳是Iris扭計不續約，繼而被公司雪藏，新劇《黃金萬両》連角色名都無，只草草交代名叫「安妻」，TVB上位小花淪為大茄。

林凱恩在《黃金萬両》淪為跑龍套演「安嫂」。（IG@iris_lammm）

在「連登討論區」有網民戥佢唔抵，留言大讚她演技得好過新一代女星卻不被重用，紛紛叫她過檔ViuTV，更直批「否則下場如同唐詩詠、鍾嘉欣咁，做到十年八載就比個參與獎，四十歲做左老女人先識跳槽。」不過有網民持相反意見，認為過viu下場好快被人遺忘，之後一樣返TVB跑龍套，只是一個地獄去另一個地獄。

「連登討論區」下的留言。(熒幕截圖)

「連登討論區」下的留言。(熒幕截圖)

「連登討論區」下的留言。(熒幕截圖)