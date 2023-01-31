獨家｜孫慧雪陀二胎初期日日流血作小產　腺肌瘤難癒：要切除子宮

孫慧雪與老公一直希望生多個，將來RILEY有個伴一齊成長。（IG：@SNOW711）

懷胎十月甚艱辛，生仔簡直是個生關死劫，為了BB健康出世媽媽可謂付出所有。孫慧雪新年人日宣布再次懷孕，期後撰寫長文透露心情，原來情形遠比她字裡行間嚴重，阿雪接受《香港01》訪問時表示：「寫出嚟其實想為一樣患有腺肌瘤嘅朋友打氣，一齊加油﹗」

孫慧雪宣布懷第二胎 有望超越當年43吋孕肚：未夠3個月已遮唔住

40歲孫慧雪第2胎不停暈嘔：每晚都需要到醫院打安胎針至少四十針

孫慧雪撰寫長文為同路人打氣。（FACEBOOK：@SNOW SUEN孫慧雪）

懷孕三個多月孕肚已經有如5個月大，阿雪指本想再穩定點4、5個月再宣佈，原來因為初期陀得不太穩：「本身有腺肌症及腺肌瘤的問題，在十二週前也難免有出血情況，所以每晚都需要到醫院打安胎針及不能有大郁動，整個人都昏昏沉沉和水腫，約略計算，也大約打了至少四十針。」更令左右盆骨兩邊都瘀青及腫起一大塊，阿雪接受《香港01》訪問時表示：「其實係日日都有流血作小產，所以一有流血就要去打針，又未到3個月唔方便講所以都要開工，一有時間就瞓床，推左好多工作，倒數event嗰d都推晒。」

孫慧雪當年孕肚被嚴重懷疑係雙胞胎，第二胎見肚見得超快有望超越。（IG：@SNOW711）

早在結婚之前阿雪已患腺肌症及腺肌瘤，她憶述當年醫生所講：「醫生叫我要生拿拿聲生，老公就話生唔生b我地都結婚啦，之後好好彩無幾耐就有咗Riley，好感恩。之後我係打停經針控制住個大細，因為唔似朱古力瘤無得就咁割走，要根治只能食藥控制大細或整個子宮切除。宣布有第2胎後好多人msg我，原來腺肌症好多人都有，pm我問嘢同打氣，希望分享出嚟為大家加油，至於個瘤可能生完之後再諗，繼續食藥定切除子宮啦。」