34歲的2012年港姐季軍朱千雪轉行做律師後便淡出娛樂圈,從Instagram更新近況可見,朱千雪不時約圈中老友聚餐,又畫畫培養藝術氣質,狀態亦仍然Fit爆,令人羨慕!

朱千雪不久前才約湯洛雯、蔣家旻、岑杏賢聚會。(IG@tracytschu)

昨日是農曆年初十(31日),朱千雪就上載一張大合照,相中均是她的好姊妹,包括蔡思貝、岑杏賢、楊秀惠、剛訂婚不久的湯洛雯和馬國明。多年過去,眾人依然Keep得十分後生,而馬國明站在湯洛雯背後,親密地頭貼頭公開放閃。

朱千雪發文道:「Happy gathering 😃 Thanks for having us」蔡思貝回覆:「This was long overdue! See you in May」看來已經約好下次聚會時間。

點擊睇朱千雪新照: