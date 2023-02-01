劉馬車爆獲ERROR保錡鼓勵參加《全民V》　「佢話我起碼入到20強」

最近刑滿出獄的劉馬車頻頻拍片分享內心世界，繼早前預告將參加ViuTV選秀節目《全民造星V》兼認識《造星II》冠軍「阿洋」吳啟洋（Phoebus）後，昨日（31/1）又大爆與好兄弟ERROR成員吳保錡的相識經過，並指希望能改寫香港人對明星的定義：「香港唔一定永遠就係姜濤」。



劉馬車指好兄弟保錡鼓勵他參加《全民造星》。（影片截圖）

劉馬車透露與保錡初次見面是在2015年8月25日的《香港網絡男神選舉總決賽》，對方推薦他做表演嘉賓上台唱歌：「因為佢覺得我好正」，又大讚保錡是一位珍惜每次表演機會的積極後生仔，就算遇到難關亦不放棄心中理想，一步一步達到今天的成就：「即使你哋而家話佢好多負面新聞，又話佢偷食，咩食沙律乜乜乜乜，每個人都有自己情感生活，我只係想講保錡上到呢個位置，我好戥佢開心，因為我見證住佢嘅努力，而佢都好鼓勵我話『馬車，你應該參加《全民造星V》，你起碼入到20強』」。

劉馬車透露與好兄弟保錡相識經過。（IG圖片）

劉馬車預告參加《全民造星V》 自爆認識Phoebus稱呼對方阿洋

他感謝好兄弟保錡的鼓勵，亦想透過參加《造星》改寫香港人對明星的定義：「香港唔一定永遠就係姜濤，呢啲所謂MIRROR個個型仔，個個戴個耳環、染下髮，要嗰種形態先係明星，或者明星都可以好真實呢？我喺度諗，我有冇可能重新改寫香港偶像派，乜嘢歌星呀，明星嘅定義呢？我想創造呢段傳奇，呢段神話，我想畀全香港、全世界人知道，哪怕一個人有好多唔好嘅出身…只要佢肯改變，難道唔可以鹹魚翻生咩？哪怕最後我真係唔能夠好似保錡話，我能夠超越姜濤、打敗姜濤，但起碼我曾經試過去做我想做嘅嘢。」