專訪丨李楓瞓過公園長櫈家當只剩一個篋　人生格言「難得糊塗」

甘草演員李楓，早前因網上一個手繪肖像尋人Post引起大眾關心。原來李楓在一年前入住老人院，有人感慨她晚景淒涼，但她卻心存感恩能有三餐溫飽。2020年，李楓約滿離開TVB後就沒有再拍劇，亦甚少接觸同行朋友。當獲傳媒邀請做訪問時，李楓爽快答應。



居於不足一百呎的板間房內，難得有客探訪，李楓笑逐顏開。她盤膝坐在床上，「招牌大粒墨」不見了，只留下歲月滄桑的倦容。「每朝8點起身食早餐，做完柔軟體操，跟住又安排勞作堂、睇電視，10點前關燈瞓覺，生活好有規律，唔太難捱。」

李楓居於不足一百呎板間房，但她表示已很心足。（陳順禎攝）

「家當」不多的李楓，只有一個細小行李箱和隨身袋，木板牆上掛了約10件衣服、一對鞋、兩對拖鞋便是她的全部，她笑言「拎起走得冇負擔」。明知要出鏡，李楓卻未有刻意換件「靚衫」，不施脂粉，僅用「五指梳」紮整齊頭髮，好隨性。她手執寫有鄭板橋詩句的金扇，瀟灑地說：「把扇唔記得杭州定西湖買，『難得糊塗』我好鍾意，做人就係咁，有時你做人太認真、太刻意係反效果，呢個難得糊塗唔係叫你隨便，而係叫你凡事睇輕啲、睇淡啲、放遠眼光，個人胸襟咪寬啲，唔使去鑽牛角尖。（視為人生格言？）係，咩都唔帶帶把扇。」

李楓人生格言：「難得糊塗」。（陳順禎攝）

債主臨門淋紅油

現年69歲的李楓（原名李惠歡），在六兄弟姊妹中排行第三，一生大起大跌；年輕時嫁給從事製衣生意的老公，育有一子一女，不過可惜老公因生意失敗及沉迷炒股、炒樓兩度破產，導致她要賣掉嫁妝及珠寶為夫還債，甚至全家由九肚山搬到村屋居住。

1995年，李楓跟老公離婚，為避債主臨門，她將一對子女交托弟弟及親友分開照顧，自己則逃難到石崗一個百呎小房遮風擋雨：「帶埋兩個仔女離開都好淒涼㗎，日子唔知點樣過咗。為生活為避債主乜都有啦，總之好多原因要暱埋唔可以見人。貴利佬真係淋油就淋油，你死就死，橫屍街頭，我唔係話佢哋衰，但真係有呢啲情況，驚㗎 ！」

李楓曾被貴利佬追數，現能有三餐一宿已很開心。（陳順禎攝）

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生意佬炒樓炒股票大上大落，李楓用「恐怖」來形容：「嗰時佢（前夫）好鍾意炒（樓股），做生意嘅人鍾意誇大，明明得3千萬，佢就講到9千萬，但樓市調控啲樓全部壓死晒，樓跌賣唔出，銀行一定係落雨閂遮，好天開遮（苦笑）呢個差唔多係例，算啦，一笑置之。九肚山真係一個故事，入去幾十萬，走時過億都得；今朝豪宅、聽日路邊好肚餓呀.....有冇飯食？」

最窮日子飲水當一餐

問到最窮日子是怎樣？李楓摸一摸衫袋謂：「窮到冇錢開飯囉，真係冇錢開飯，一起身 『死嘞』，摸吓個袋，十蚊都唔夠，真係飲水咋，唔係講笑。最差時仲試過冇屋住，真係瞓街，喺公園啲櫈坐足一晚！後期有個朋友落到嚟問我咩事，我話冇屋企返，咪招呼我去佢屋企住吓、啲貨倉又住一兩晚，又租過一百幾十呎嘅屋住吓，跟住搵嘢做。但真係…...好容易捱㗎啫，只要你肯做，冇話生存唔到嘅，搵兩餐唔難。」李楓堅拒攞綜緩，咬實牙根炒散拍戲、拍廣告、街邊賣雜貨，自言：「總之搵到錢唔犯法都做！」

未知是否積勞成疾，約十年前李楓發現腦部生了一個水瘤，要做開腦的大手術。她形容是死過翻生，「（個瘤）爆咗自己都唔知，痛到呼天搶地，後來去急症室，醫生即刻搵到我個仔要開刀。要喺個頭邊劏開佢，好大手術，所以醫生要我簽生死狀，有咩事，醫院唔負責任，有啲人都係會救唔到。」她稱政府醫院每日住院費一百元，對她而言是個大數目，所以留醫一個月便急急出院，繼續打工賺錢為生活費。

李楓的腦部曾生水瘤，要做開腦手術。（陳順禎攝）

手術後疤痕仍留在髮線位置。（陳順禎攝）

談到子女，李楓直認有所虧欠，自覺「我唔係好媽媽」。幸現在仔大女大，各自有自己家庭，晚年與兒子關係修好，自己亦總算有個落腳地方。她說：「我有一個男孫，一個女孫。個仔畢業後搵到份好工，生咗個仔。我個女都好早嫁人，又生咗個女，不過較疏離少見。」

經歷足以寫一本自傳，但李楓仍然是那一副樂天安命的樣子：「又唔覺有甚麼大不了，人生就係咁，太過順景，又唔係話唔好，而係我覺得有經歷先係一個人生。」她透露前夫已在年前離世，對方臨終前自己亦有到醫院見他最後一面。

李楓感恩有個落腳地方，還有自己的私人空間。（陳順禎攝）