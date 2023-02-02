林凱恩懶理遭TVB雪藏　孖大靠山「千億女友」郭嘉文飛日本散心

無綫小花林凱恩憑處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角成功入屋，原本備受力棒的她最近就被發現於新劇《黃金萬両》中淪為跑龍套，更被發現原來她已遭TVB雪藏逾大半年，風光不再。不過，林凱恩勝在有好姊妹「千億女友」郭嘉文做靠山，二人日前更一同飛到日本東京散心，林凱恩上載二人食烏冬的影片，更留言：「寶寶說大病初癒要好好對自己。」

林凱恩日前留言：「成功沒有絕對的標準，但快樂有。面上的笑容希望也能給你力量！每個角色也珍惜也努力的演繹，林凱恩會繼續懷著感恩跟謙卑的心當個有感染力的演員♥️」（IG/@iris_lammm）

林凱恩在《黃金萬両》淪為跑龍套演「安嫂」。（IG@iris_lammm）

唔怕，有大靠山！（影片截圖）

影片中，久未露面的郭嘉文狀態大好，表情多多的她心情不錯。而現年30歲的林凱恩，2014年副學士畢業後參選2015年度的香港小姐競選，奪得「友誼小姐」後隨即加入TVB。由於不少網民覺得林凱恩與視后佘詩曼撞樣，加上演技實力，一度被力推做佘詩曼接班人。不過，2021年初林凱恩流出艷照風波後又再惹是非，她的室內設計師哥哥林祥晉被網民公開追債，林凱恩亦受牽連。

林凱恩流出一張疑似Iris艷照，照片中的女生樣子青澀、僅穿內衣，大騷豐滿身材。

林凱恩難掩憔悴。（截圖）

點撃下圖睇姊妹情：