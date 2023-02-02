張敬軒獲老闆贈送名錶賀牛一 自爆同lan食飯遭冷落：feel到代溝

張敬軒（軒公）日前剛慶祝完42生日，軒公大派福利，上傳多張同陳卓賢（Ian）的型仔合照，令粉絲無比興奮！今天（2/2）軒公到太古廣場出席品牌開幕活動，問到軒公lan送了什麼生日禮物時，軒公笑言Ian非常貼心，擔心他在倫敦演唱會受涼，特意送了一條加大碼圍巾給軒公：「佢送咗條好啱中年人用嘅頸巾比我，比我保護住，因為去倫敦開show嘅時候都會凍，但係條頸巾好得意，extra large佢真係好睇得起我，好似披肩咁樣。」

張敬軒（軒公）日前剛慶祝完42生日。(陳順禎攝)

而lan當晚的眼鏡look則被軒公笑言成功征服成間餐廳，更大爆當晚無人認得佢，焦點全落在lan身上：「嗰晚簡直癲咗，完全冇人認得我，個晚我哋坐喺枱到，有兩種客人，一種就係我第一句就係同我講先嘅，好鍾意聽你啲歌，跟住擰歪面，lan坐我隔離，話我個女好鐘意你，咁我就真係feel到個個代溝！」

而lan當晚的眼鏡look則被軒公笑言成功征服成間餐廳。(張敬軒ig)

軒公自言有傳聞傳過他唔鍾意過生日，甚至聽到生日快樂都會發嬲，他否認一事。(陳順禎攝)

軒公自言有傳聞傳過他唔鍾意過生日，甚至聽到生日快樂都會發嬲，他否認一事，並解釋：「我唔過生日有原因既，有一年係我生日前，番禺有個親戚就送咗隻白色唐狗BB，我呢世都唔會忘記佢，我人生第一隻狗仔，但當時廣州市唔比養狗，我爸爸係居民委員會啲芝麻綠豆官，佢要帶頭做，有一日放學返到嚟發現唔見咗佢，原來係攞走咗，我喊咗兩個禮拜。」

張敬軒同馮允謙。(陳順禎攝)

雖然發生過此憾事，但軒公現在生日亦收得朋友及粉絲滿滿的祝福，更收到老闆楊受成送的名錶：「今年開心囉，老闆送咗隻錶、頸巾、大量的保健品。」軒公爆當時老闆親手除下來送給他，令他感受到來自老闆滿滿的愛意！