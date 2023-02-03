B哥鍾鎮濤70大壽　巨星雲集獲張學友譚詠麟獻唱生日歌

鍾鎮濤（阿B）日前迎來農曆70歲大壽，在圈中人緣極好的他就獲一眾好友慶生，當中位位巨星，包括張學友、梁家輝、曾志偉、關之琳、劉嘉玲、譚詠麟、杜德偉、上山詩鈉、顧紀筠以及老公陳仕煒等等。影片中，鍾鎮濤與范姜素貞到場後都表示非常驚喜，劉嘉玲亦大聲祝賀：「福如東海，壽比南山。」而歌神張學友和譚詠麟更一同合唱生日歌，梁家輝更走上台送上愛的抱抱，感情極好。

阿B非常驚喜！（截圖）

獲歌神張學友與詠麟獻唱生日歌。（截圖）

點撃下圖睇當時盛況：

+ 15

鍾鎮濤一生起起跌跌，曾紅透半邊天，亦試過欠債破產，但低谷時有現任太太范姜素貞陪伴左右。2002年鍾鎮濤宣布破產，范姜仍舊不離不棄，更傳出佢變賣五六隻鑽戒，共八位數幫鍾鎮濤還債，直到破產令於2006年10月17日屆滿，恢復自由身的鍾鎮濤努力工作賺錢，再次成為身家逾億的藝人。

+ 31

在與范姜素貞結婚前，鍾鎮濤的情史亦非常豐富，他曾與與恬妞交往，之後與樂易玲交往，二人當時同居於西貢南圍及太古城，終因性格不合而分開。之後，鍾鎮濤遇上章小蕙，婚後育有一子一女。1996年，章小蕙跟商人陳曜旻的婚外情曝光後，二人離婚。離婚後，鍾鎮濤與女友范姜素貞同居，直到2014年8月，鍾鎮濤與范姜素貞在峇里島舉行豪華婚禮。

舊情人：