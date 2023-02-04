李盛林感謝So Ching每天陪伴阿Mo　醫生讚兒子堅強︰冇怨天尤人

MIRROR紅館演唱會於去年7月28日第四場演出時，舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其爸爸李盛林牧師每星期都會發出代禱信交代阿Mo的最新情況。李盛林日前現身網上節目《幸福傳聲筒》，除透露阿Mo的最新情況外，亦談到他在康復期間的點點滴滴，更感謝醫院批准So Ching每天到醫院陪伴，成為阿Mo精神上的支柱。



受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（IG圖片）

李盛林透露Mo最新情況 透過Siri與外界溝通

李盛林透露阿Mo於一月中接受新的醫療團隊以及新的醫療計劃，對阿Mo來說，他是清楚每一個進程，知道若現在的康復操練做得好便可進入下一個階段，就像打遊戲機升Level一樣，這份盼望非常重要。就如他在上周六（28/1）發出的代禱信中提到，阿Mo是出盡九牛二虎之力去面對治療：「望着他的治療，見到他很用力，在QE（伊利沙伯醫院）的時候，醫生說他不是只用100%，他用足150%去治療，即是說我們給他的，他說不足夠，可否再多給一點。」

李盛林於節目中透露Mo的最新情況。（影片截圖）

意外發生後的頭兩星期，醫生曾提到阿Mo日後有95%一生會維持這個狀況，作為家人的確感到驚訝及絕望，但憑着信仰、阿Mo和醫療團隊的努力，Mo父表示兒子的進度是出奇地快，亦是醫生估計不到的：「因為起初兩個星期，醫生說他沒有一年最快也需要半載才能離開ICU，但竟然間過多兩個月便能夠離開ICU，脫離呼吸機，對他們醫生來說也是一個少有的經歷及體會。」

Mo父指阿Mo現時可以透過Siri (手機語音助理軟體) 控制iPad及iPhone與外界溝通，亦會以表情符號回覆父母的鼓勵及分享：「雖然我們不能打電話進去，但他可以用Siri控制，也可以用WhatsApp，很多時候我們給予他的鼓勵及分享，他也回應心心emoji，去表達他那份回應。」他重提早前到「樂齡科技博覽」為Mo搜尋合適的儀器和科技，並拍下影片與兒子分享，阿Mo的回應亦令他非常感動：「那天一直在現場拍攝，跟他提到這樣那樣，以及爸爸媽媽的心態，他看完的時候，回應了一個emoji，是兩行眼淚，接着表達：『爸爸媽媽，我康復以後一定會照顧你們。』這對於爸爸媽媽來說，在他現在的處境說這番說話，我內心很感動及得到鼓勵，這是內心能領受得到。」

阿Mo現時能透過Siri與外界溝通。（IG圖片）

眼見兒子承受治療帶來痛苦 李盛林曾崩潰嚎哭

李盛林重提阿Mo事發當晚，由於演唱會疏散人群離開令場外塞滿人，救護車未能進去，而當晚有一名觀眾是醫生，出事一刻立即走上台固定阿Mo，不許別人移動他、替他急救，Mo父認為這對阿Mo來說是很大的鼓舞和幫助。他續指身在加拿大的一家人收到消息時很緊張，阿Mo當時也不想應付任何人，除了女朋友So Ching，而兒子做手術前亦獲醫院安排視像見面：「他當時也是清醒，做完手術之後，QE立即跟我們報告他的處境及傷勢，他們有什麼前面的治療方向。」

眼見兒子承受治療帶來痛苦，李盛林坦言在起初的兩、三個月曾崩潰嚎哭：「我一個人在房間嚎哭，我問神，神啊，可否幫助阿Mo能勇敢面對，及減輕他面對各樣治療的痛苦...那段時間我嘗試自己躺在床上刻意不動，我的感覺會是如何，去體會一下阿Mo的情況，很難，十分鐘我已經不能忍受，如何也要稍作移動，但他不能動，所以在這些難關之中，我覺徥他真的很勇敢面對，對他來說是一個很大的折磨。」

眼見兒子承受治療帶來痛苦，李盛林坦言曾崩潰嚎哭。（影片截圖）

感激醫院批准So Ching每天到醫院 給阿Mo心靈上支撐

李盛林特別感謝醫院批准So Ching每天到醫院陪伴阿Mo，給他精神及心理上的支持：「多謝醫院刻意安排，讓他女朋友可以天天到醫院，當然他們有規矩，怎能夠讓你天天到醫院，他們最後發現阿Mo很需要精神上的陪伴及治療，他們有臨床心理學家、輔導，但也未能達到效果，因為他不知道阿Mo的背景及處境，也不認識阿Mo那個行業，所以最後從這個角度決定讓他女朋友留在醫院，給他精神上及心理上的支撐，的確我們見到這對他起了一個很大的鼓舞及幫助。」

他透露醫生及醫護也說阿Mo很叻仔：「沒有哭，沒有怨天尤人，沒有在他們面前發脾氣和要求。」只是有一次，阿Mo因發燒未能如期拔掉喉嚨的喉管及修復造口時曾發脾氣，但醫生亦明白和了解：「因為造口讓他吞咽很疼痛，不吞咽、定格的時候也疼痛，所以他非常期望把喉管拔掉及修復造口。所以他在那一刻曾發脾氣，醫生也明白及知道，相對其他病人他的反應不算太大。」Mo父續指要信任醫護團隊，以及在兒子身邊一直給予鼓勵，而每星期發出的代禱信都是阿Mo自己想表達的，亦是跟他同行的片段。