梁朝偉獲獎無數竟視為負擔　自爆常挑剔自己：一點都不享受看自己

現年60歲的梁朝偉一向作風低調，不過早前他就突然進駐內地短視頻平台抖音，並推出一連6集短片《這一刻，梁朝偉對你說》，梁朝偉在節目中剖白心聲，亦談及自己的演員生涯。身為香港電影黃金時期代表人物的梁朝偉，是公認的好戲之人，經典之作無數，但原來他並不喜歡重溫自己的演出：「我總會找到不好的地方，所以我一點都不享受看自己，反而看別人我常常就會看到好的地方，我看自己我會找自己的不好的地方，好的地方不用看了，好的不用檢討了吧，我需要檢討就是我要看哪裏不好，我下一次不會犯同樣的錯誤。」



梁朝偉總會「挑剔」自己的演出。（影片截圖）

每次拍攝都會全身心投入。（影片截圖）

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梁朝偉認為一位演員只要投入角色，就會帶動自己的演出，而他每次拍攝都會全身心投入：「在我一進入那個鏡頭前，我起碼會給你90分，你要加到我100分，那你就慢慢去調，你又不是從零開始調我，你從零開始調我，一年都拍不完一部電影，我不想浪費時間。」梁朝偉從影逾40年來曾5次獲得金像獎影帝及3次金馬獎影帝，是獲此兩項榮譽最多的男演員，成績斐然，但他卻視獎項為負擔：「我是不敢冒險的那種人，不單是工作上，可能我本身那個性格都這樣，可能是會怕輸，會怕失敗，可能因為太多獎牌，人家就會覺得你不能NG了，我覺得為什麼不能NG呢？我所有獎牌我都把它收起來的，我不讓自己看到，因為我會覺得那個是一個負擔來的。」

梁朝偉從影逾40年來獲獎無數，但他卻視獎項為負擔。（影片截圖）

自認有社交恐懼症的梁朝偉，自言過往一直都停留在舒適圈，直至近年他決定跳出去，作出新嘗試：「現在這個演戲的階段可以說是我演員的最後一個階段，我覺得應該是把所有包袱丟掉，因為我覺得已經積累了那麼多年的經驗，自己也知道自己的工作態度是怎樣，沒有什麼需要擔心的，好跟不好，好也好不到哪裏，差也差不到哪裏，大概天賦就到這裏吧。」

梁朝偉近年決定跳出舒適圈，作出新嘗試。（影片截圖）

光鮮背後都有不少辛酸。（影片截圖）

雖然梁朝偉在外界眼中演技早已達神級，但原來光鮮背後都有不少辛酸，幸好有恩師林麗真指引他：「我試過拍電影的時候碰到很多，我不知道什麼原因，我躺在她辦公室裏面哭，我不知道為什麼。當時我的確是有一點輕度的憂鬱症吧，她當時是常常很擔心我，一直到現在，我們一直有保持聯絡。」當年仍在TVB藝員訓練班的梁朝偉被當時的兒童節目《430穿梭機》監製林麗真揀中做主持，他以恩師、上司、老師及媽媽來形容對方：「可以說是沒有她，沒有今天的我，她是我演員生涯裏面我覺得是非常重要的一個人，我有什麼心事也會跟她傾訴的。因為她是念兒童心理學的，她有一種方法去開導我，去教我，然後引導我去一個好的方向。」梁朝偉至今都仍十分感激恩師，帶領他走上正途，兩人之間的深厚感情令人羡慕！

梁朝偉至今都仍十分感激恩師。（影片截圖）

兩人之間的深厚感情令人羡慕！（影片截圖）