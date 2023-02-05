名模Emily Ratajkowski慶祝IG解放乳頭　透視裝拍片惹網民轟動

美國模特兒兼演員Emily Ratajkowski，九年前因為參演男歌手Robin Thicke的《Blurred Lines》MV而聲名大噪，現時在Instagram擁有接近3000萬名粉絲追蹤，不但分享她的日常生活，又經常派福利上載性感照。昨日（4日）她在Instagram上載一段新影片，沒穿內衣的她穿上一件透視上衣，向鏡頭展露出自己的乳頭，隨即引起網民轟動。



Emily Ratajkowski是一名美國模特兒兼演員。（IG：@emrata）

Emily發文表示，得知Instagram決定「Free the Nipple」不再刪除所有女性裸露上身的照片，因此亦親自拍一段影片慶祝，影片中的她自信望向鏡頭，展露出透視的上衣下的胸部模樣，其後又害羞用皮褸遮住自己：「聽說他們（IG）已經解放乳頭，所以......」

Emily發文表示，得知Instagram決定「Free the Nipple」不再刪除所有女性裸露上身的照片，因此亦親自拍一段影片慶祝。（IG：@emrata）

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她當年在《Blurred Lines》MV中曾經有過一段露上身跳舞的具爭議演出，當時YouTube為這部影片的情色內容違反了它的社群條款而禁止播放這部影片的清晰版本，她當時曾表示否認MV帶有性別歧視，又認為世上有各種不同的裸體，和不同的性感，只是很難讓人去區分。

Emily擁有愛爾蘭、波蘭、德國和猶太人血統，現育有一子。（IG：@emrata）

31歲的Emily擁有愛爾蘭、波蘭、德國和猶太人血統，她於2018年與男演員Sebastian Bear-McClard結婚，兩人育有一名兒子，然而兩人已於去年離婚，結束四年婚姻。