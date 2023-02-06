給十九歲的我｜一文睇清事件時間線　阿佘阿聆心理歷程成導火線

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，由10年前開始拍攝，追蹤英華女校六位學生成長的故事，電影未正式公映已經掀起熱話，早前更獲香港電影評論學會選為最佳電影。但隨著電影兩主角佘麗薇（阿佘）及王卓聆（阿聆）向大眾指對公映毫不知情及感到不滿，稱曾反對電影上映，立即惹起了不少的爭議。今日（5日）「牛下女車神」李慧詩更在社交平台發聲，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，李慧詩更表示：「我不會看，亦不鼓勵看。」而引發大家罷睇該電影，及後張婉婷在謝票時亦宣布由明天（6日）起，《給十九歲的我》將會暫停播放，直至先釐清所有問題再決定安排。



面對《給十九歲的我》觀眾的負面意見，張婉婷導演表示作品時間太近，現階段未能客觀評價。（陳順禎 攝）

在電影未作公開放映前，已經有不少的負評流傳，指：「導演的口吻和態度都令人頗不舒服。」當初有欣賞過《給十九歲的我》人士就對電影帶批評，認為導演問問題口吻不太好，與數名主角「扮熟」，成為電影敗筆一點：「近似chok料又chok得著跡，還要相當有自信，問題更常有前設，是都幾典型的主流長輩思維——同學們對著這口吻竟然有頗長時間不是想反白眼閃人，或用官腔禮貌hea答，坦白說我覺得⋯挺不可思議的。我旁邊日日對著中學生的社工朋友也是看得搖頭，直說導演的問法趕客。」

《給十九歲的我》上月底進行優先場，戲中的5位女主角及張婉婷亦有一同回到新建成的校園，包括阿佘但阿聆便沒有出席，眾人在感恩大會上向校長及一眾師生分享。阿佘感嘆地表示：「之前返過幾次（母校），新校舍好靚，冇得喺度讀書有少少遺憾，不過『有啲嘢整定嘅』！」阿佘亦在最後總結：「這部電影讓我看到自己成長了多少，究竟我幾快能夠接受到過去的自己？能夠不再糾結於細節位置？我想這是學習愛自己的第一步。」

《給十九歲的我》紀錄的五位女生，各自於感恩大會上分享。（陳順禎 攝）

今日便爆出阿聆在社交平台發文指自己曾表示學校在開始拍攝時沒有提及過之後的片段會作公開播放之用，包括包場播放及參展等用途，只知道會作校內播放及製作DVD 以作籌款之用，但學校突然反口作公開放映。阿聆指自己從來都不同意任何形式的公開放映，她亦曾向校方及張婉婷反映種種的不滿，但並沒有得到他們的諒解，反而他們以諸多理由堅持公開放映。阿聆亦曾因為觀看電影後便感恐懼，需要見心理醫生，經心理醫生診斷後也表示電影不適合公映。

阿聆亦要求過張婉婷把她的片段剪走，但張婉婷以已通過電檢為由拒絕，校方便立即草擬一份同意書，讓6位主角授權播出，但阿聆並沒有簽署。阿聆怕校方拿出當年家人所簽的「回條」，指其有法律效力，所以阿聆若果堅持亦有機會要負上法律責任，其後指校方情緒勒索她，若不讓電影公開上演「就會浪費了一番心思」的話來施壓。

而另一主角阿佘雖然有出席上月底的優先場，但她看完整套片後就覺得需要克服及接受自己以前的樣子，所以影片要上映就隨他上映，沒有特別的阻止。阿佘亦提到自己沒份看final cut的版本，所以剪了什麼進去也是不知道的，但她提到有些場面覺得不是太好，因為影片中有很多她的過去生活，把其他人也剪了進去不太好。之後也有一幕是阿佘出席英華新校舍開幕儀式，她離開後在學校附近吸煙，也被拍攝下來，但她說所有訪問拍攝前都會先跟她們說明再進行拍攝，而這一幕沒有經她的同意便拍攝下來，覺得有點不受尊重，阿佘說影片已經過了電檢，所以不能作刪改，令她覺得不太好。

阿佘亦提到旁白部分有點不恰當，而且並不只屬於她的部分，而是對於每一位主角都有說多了的部位，阿佘說記得有一句張婉婷說：「自己要放低長輩身分，變得渺小一點，或者做我們的樹窿。」她就覺得「樹窿」此字，未免有點勉強，更覺得張婉婷一廂情願。阿佘提到當年所簽的「回條」並不是父母所簽署，而是自己簽的，所以父母也不知道同意書的內容，而新的同意書阿佘覺得反正有沒有簽署，電影都已經在上映，所以覺得同意書已經沒有任何意義。

張婉婷（右二）遭兩名有份參與拍攝《給十九歲的我》的女學生控訴，其中一位為圖中最右手邊的「阿佘」佘麗薇。（資料圖片）

今日「牛下女車神」李慧詩在自己社交平台爆出是「被通知」成為電影的一部分，李慧詩指由粉絲私信她才得知自己出現在電影中，經翻查後發現是2016年1月日本的亞洲場地單車錦標賽時接受張婉婷的訪問。李慧詩以為是一般賽後媒體訪問，沒有多加留意，今日才知道當日的片段被加進電影內，指張婉婷應事先作知會以尊重當事人，但她卻連這個步驟都省去，繼而引發此事的關注度。

李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

《給十九歲的我》6位學生背景：

《給十九歲的我》中紀錄六位英華女學生倫凱頤（阿雀）、阿佘、阿聆、羅曉淳（Madam）、馬燕茹及江冰瀅（香港小姐）的成長故事。阿雀中一時曾在學校經營小生意，後生意失敗，在英華115周年音樂劇《夜鶯》中扮演雀仔一角。阿佘是中國舞團的成員，之後退團及曾中途休學，畢業後經副學士途徑考進香港大學修讀護理學系。阿聆是英華女學校學生會的Canvas會長，亦是班代表。Madam讀書時是學校的副Head Prefect，亦從小立志成為警察，最後因朋輩壓力考慮放棄考警察。馬燕茹是香港單車運動員，於2016年曾參加日本亞洲場地單車錦標賽，曾奪女子青年公路計時賽銀牌。香港小姐因家庭關係，之後往美國升學。

