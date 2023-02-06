旺角街頭女子「賣身葬父」索價30萬　指在場圍觀人士只睇唔畀錢

今日（6日）網上流傳一名女士坐在旺角亞皆老街地上放有紙張寫上「賣身葬父」，令到不少路過的街坊都湊熱鬧，更流傳她賣身價要30萬元，價錢令人吃驚。晚上7時半左右，該名女士仍然身處亞皆老街，而圍觀的人數亦愈來愈多，不少街坊都走上去湊熱鬧，而她身處的位置附近有兩間店舖，店舖亦沒有把她趕走的意圖。

網上流傳一名女士坐在旺角亞皆老街地上放有紙張寫上「賣身葬父」。(胡凱欣攝)

《香港01》記者曾嘗試上前詢問她從何來及為什麼要賣身葬父等問題，惟該名女士說了一些方言來拒絕接受訪問，之後該名女士見圍觀人士愈來愈多，便用英文說了幾句：「錢，哪裡有錢，哪裡有錢阿？」及「唔知邊個同我講香港有好多錢？」隨後更向圍觀人士展示她手上的名牌包，見到記者愈來愈多她又說：「你哋淨係睇唔畀錢？」

見到記者愈來愈多她又說：「你哋淨係睇唔畀錢？」(胡凱欣攝)

約8時左右，該名女士便收起地上的物品離開，她離開時急步向油麻地方向離開，中途有人問她從何來，她便回答：「I come form America.（我來自美國）」當她走到銀行中心見到有人正在街頭表演，立即走過去在錢包拿出兩張50元放下後便離去，之後走到山東街絕塵而去。

她離開時急步向油麻地方向離開。(胡凱欣攝)

原來今日該位女士賣身葬父的父親是一名內地的導演，翻查資料後亦見是中國電視劇導演工作委員會會員，他的姓名是徐紀周，亦曾經獲得《白玉蘭獎》最佳導演的提名，網上亦見到他有不少的作品，如：《狙撃》、《捍衛》、《殺虎口》、《永不磨滅的番號》、《天敵》等。

呢個就係被葬的父。(網上圖片)