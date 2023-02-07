港台飛起TVB單拖搞金曲頒獎禮　MIRROR演唱會事故後首全員登紅館

男團MIRROR去年7月紅館演唱會發生墮屏事故後，當日演唱會即時腰斬，12子便沒有再踏足紅館這個地方，除了柳應廷早前擔任MC張天賦演唱會嘉賓而再次踏足紅館外，其餘成員均沒有再次踏足紅館。據知今年的港台舉辦的《十大中文金曲頒獎禮》將會於5月假紅館舉行，而MIRROR亦會出席頒獎禮，未知因為演唱會事故而產生心理陰影的成員能否克服心魔，再次踏足紅館。

柳應廷Jer早前擔任MC張天賦演唱會嘉賓而再次踏足紅館。（陳順禎攝）

自去年7月MIRROR紅館演唱會發生意外至今已經8個月，而12子於10月時已經全面復工，亦已經重新踏上舞台，但他們一直在會展及亞博進行表演，未有機會踏足紅館。今次港台舉辦的《十大中文金曲頒獎禮》將會是MIRROR首次合體再登上紅館這舞台。

第四場MIRROR演唱會發生嚴重意外。（鄺鈺盈攝）

去年無綫與港台合辦的金曲頒獎禮，只舉辦了一屆，有傳因為不和，所以只好「還原基本步」，各有各舉辦。據知港台今年是廣播95周年，為隆重其事，所以把《十大中文金曲頒獎禮》定於5月6日假紅館舉行，而記者會亦將會在數日內舉行。而MIRROR人氣勢不可擋，近年在不同的頒獎禮上都奪得不少獎項，今年多位更有自己的solo歌，可以說得上除了要與其他歌手爭獎外，自己團體內亦需要「爭一輪」，立即成為全場的焦點。鏡粉一向出名投票最有效率，頒獎禮消息一出已經不少fc為偶像拉票，希望可以把握時間為偶像拉到更多的票源，相信不少獎項絕大機會成為MIRROR的囊中物。

大量歌手缺席金曲頒獎禮，導致暗淡無光。（資料圖片)

去年11月MIRROR成員正式重新踏上舞台後，仍然出現心理陰影，在台上「爆喊」，但經過多次的演出後，他們的情況已經慢慢穩定。由一開始的他們會在台上發呆、哭泣等情況到現在已經在舞台上發揮得淋漓盡致，相信他們隊員之間互相扶持及粉絲的不離不棄，令他們已經慢慢步出陰影，重新踏上紅館舞台指日可待。

Anson Lo淚灑舞台。（梁碧玲 攝）

港台「廣播九十五周年 十大中文金曲」的投票網站中，共有6個獎項供大家投票，分別是「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

惟有網友發現傳被港台「封殺」的謝安琪、Serrini、方皓玟、許廷鏗全未有入圍，近年受新一代歡迎的人氣歌手陳柏宇、陳蕾、岑寧兒，以及在多個頒獎典禮橫掃獎項的林家謙，都未有入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，反而資深歌手譚詠麟、劉德華、郭富城均有入圍，令不少粉絲大感奇怪。

林家謙。（陳順禎攝）

此外，COLLAR亦消失於新人獎候選名單中，但去年打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位《Call My Name！》及《OFF/ON》均有入圍角逐「十大中文金曲獎」。