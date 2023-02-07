張致恆欠債兼出軌疑遭要脅爆大鑊　雯雯勸告：佢冇工作一樣冇錢畀

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年育有3名兒子，但最細兒子未滿一歲，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。

而被雯雯鬧爆「又廢又懶」的張致恆在社交網消失近半年，反而雯雯好高調，今日又在IG Story放負，暗指有人想「爆料」指張致恆除繼續欠債外，還在婚內出軌，但雯雯一於少理，指「我已經有我嘅路行」，繼續與張致恆劃清界線。

張致恆同雯雯曾經都好恩愛。（IG：@stevencheung）

張致恆同雯雯當年係奉子成婚，之後就爆出張致恆「一腳踏六船」。（IG：@stevencheung）

全文如下：

「只會講一次，亦不會私下回覆所有，所以唔需要不段轟炸我。

1.如果，你搵我係想講我老公，曾經問你借錢，而又未還錢嘅，好抱歉，我都冇錢。

2.如果，你搵我係想講我老公，佢係一個咩人人格係點，有咩缺點，我唸我同佢，認識咗10幾年，結咗婚4年，都應該夠了解。

3.如果，你搵我係想講，同過我老公有野又或者佢出軌，我諗我只可以答你，就算係事實，其實對我都冇乜影響，我相信目前嘅我唔會因為呢啲咁嘅嘢，而影響到我嘅生活，又或者情緒。

再講，我選擇得同一個公眾人結婚，我諗好難勉有好多個唔同嘅你哋出現搵我。

最後，如果你哋任何一個想公開曝光一切，你哋即管可以做，不會影響到我，不過你哋公開，佢冇工作，一樣不會有錢比（畀）你哋。你哋話希望將所有嘅事實放喺我心裏面，其實冇咁嘅必要，我選擇得而家嘅路，我就要自己去承受。

結論，如果你哋嘅目的係想我哋離婚，我諗我可以同你講我已經有我嘅路行。若果我真係要離婚，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係因為一個又一個嘅你哋嘅故事。」

雯雯再放負。（ig@ugly__mama）

雯雯今日又帶兩個仔去玩。（ig@ugly__mama）

雯雯決定要走自己嘅路，經常一拖三。（ig@ugly__mama）

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