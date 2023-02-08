TVB《姊妹淘》女主持臨近走失守邊緣　《東張西望》小背心得人驚

無綫（TVB）資訊節目《流行都市》一班靚女主持以短裙上陣，早前卻被發現疑似走光，網友擷取她們疑似「失守」露出神秘三角位畫面，片段在網上瘋傳，其中失守女主持被指是姚嘉妮、黃嘉雯及台柱宋芝齡。

點擊睇疑似走光：

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除了《流行都市》外，網友又翻出其他資訊節目女主持徘徊「失守」邊緣的節目畫面，分別為《姊妹淘》及《東張西望》。《姊妹淘》靚女主持包括莊鍶敏、張寶兒、蔡嘉欣、陳詩欣、楊秀惠、張名雅、葉翠翠以及吳若希等人，她們不時坐上高椅大曬長腿，穿上短裙亦十分危險，不時選擇側坐、坐在椅子的邊緣繞腳減低失守風險；另外，她們做腿部動作時也十分謹慎。不過就算千防萬防，部分場面都睇到令人膽戰心驚，連吳若希穿上短裙時也幾乎失守。

點擊睇疑似宋芝齡「失守」畫面：

另外《東張西望》女主持亦經常以性感緊身衫示人，不時以小背心上陣，據悉節目組和女主持之間亦笑稱「東張精神，緊身衫示人」。惟曾有女主持被指採訪小朋友、專業人士時衣着太暴露，要求她們分場合打扮和穿着。

《姊妹淘》女主持幾乎失守畫面：

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《東張西望》女主持性感畫面：