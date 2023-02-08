何依婷靠魔法粉末變「奶漲多」　陳詩欣爆笑哀求：可唔可以畀我？

著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的綜藝節目《魔法伽利略》，明（9日）晚播出第三集，嘉賓是「大小姐」林淑敏及「送水輝」許家傑，對戰鄭衍峰及陳詩欣，是集Louis繼續大顯功架表演神級魔術，首個「複製」魔術已相當令人吃驚，Louis甫開始只有一個紙筒和酒杯做道具，之後「無中生有」變出一支紅酒，林淑敏見狀即「大小姐」上身說：「豈有此理，點解我唔見你點變支酒出嚟？！」後來Louis再由一支紅酒「複製」出十多支紅酒，相當誇張。

林淑敏就話一啲破綻都睇唔到。

第二個魔術則是Louis挑戰人體極限表演—「神奇咇糖絕技」，單是將糖啪進手腕內的皮膚這個動作，已令現場所有人為之震驚，之後Louis隔空運功將糖沿着手腕慢慢移動，最後再從Louis的眼中「掉出來」，再度引爆全場尖叫！

依婷關心問道：「我想睇吓你隻眼有冇事？！」衍峰直指：「佢隻眼依家真係紅紅哋。」林淑敏則嚇到眼凸：「我咁近距離，都搵唔到一啲破綻！」此外依婷還會大晒「奶漲多」神技，她以「魔法粉末」將小杯奶變成大杯奶，詩欣見狀搞笑問道：「可唔可以畀啲魔法粉末我？」

甄澤權究竟點樣用眼咇番粒糖出嚟？

何依婷表演「奶漲多」，搞到陳詩欣「跪求」魔法粉末。

數錢快過點鈔機

周五（10日）一集嘉賓是泳兒及黎展峯，對戰曾樂彤和艾妮。Louis先大玩氣球魔術，除了將泳兒的手機變入氣球中，和能夠隨意控制氣球的高度外，最神奇是Louis能夠隔空刺爆波中波，令人嘖嘖稱奇。之後Louis化身「神算子」挑戰與點鈔機鬥快數錢，Louis叫嘉賓將一疊道具鈔票分成兩等份，一份由點鈔機點算，另一份則由Louis點算，結果Louis以不足0.1秒的時間，便能準確講出鈔票數量，數錢快過點鈔機，相當驚人。至於馮盈盈則曬出「一陽指」，僅以食指觸摸表面便令氣球瞬間爆破。

甄澤權竟然可以隨意控制氣球嘅高度。