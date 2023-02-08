屢傳與Angelababy復婚　黃曉明被影到與女製片人舉動親密惹猜測

內地男星黃曉明與Angelababy（楊穎）在去年初宣布離婚，正式結束近7年的婚姻生活。沒想到在近日因為男方在微博上貼回老家過新年的照片，其無名指上被發現戴上疑是當年與Angelababy結婚時的婚戒，因此傳出二人復婚。

黃曉明﹑Angelababy傳出復婚。（黃曉明微博圖片﹑Angelababy微博圖片）

這一邊黃曉明傳出復婚，另一邊廂他就被內地媒體「推理君江小宴」影到與一位女製片人舉動親密，引來不少猜測。據指黃曉明當晚是與男星張涵予與多位好友一同聚餐，結束後張涵予一行多人先離開，黃曉明就親自送他們，隨後他就折返餐廳繼續吃喝，過程中與一位女製片人的互動相當親密，從影片中可見二人毫不避諱搭肩臉貼臉擁抱，而且男方還將女方擁入懷，依靠在自己的肩膀上，行為舉止相當曖昧，讓不少網友懷疑他們關係似乎不簡單。

據指該名女製片人叫鍾麗芳，擁高學歷且是一位投資了得的女強人，曾投資出品過的影視作品包括有《無人區》﹑《將愛情進行到底》等，2014年創立「北京君舍文化傳媒有限公司」擔任董事長一職，更在2013年度被評選為「中國最具影響力的商業女性」之一，2014年又入圍「中國 40 位 40 歲以下商業精英」的排行榜，非常厲害。