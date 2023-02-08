袁文傑被迫與亞視小花傳緋聞　硬食死貓勁無奈：我又唔講得粗口

一講亞視，似乎總有講不完嘅話題。

袁文傑作客李婉華嘅YouTube頻道，同場仲有昔日亞視好友杜挺豪及林子博。杜挺豪指自己當年因為參選港男而認識袁文傑，試過一大班人晚上踢波時，被指「成班都係鴨嚟」，袁文傑即時挺身而出與對方反駁，二人因而變好友。杜挺豪之後又提到曾與太太黃璦瑤、陳展鵬、袁文傑一齊去英國旅行，但由於收入有限，又唔想買黃牛飛睇阿仙奴，最後係袁文傑請大家入場，十分豪爽。

袁文傑同珈穎於《親子情未了》有不少對手戲。(影片截圖）

李婉華稱透露在TVB已經認識袁文傑，其後在亞視有過不少合作，袁文傑話李婉華曾為自己解圍，十分感激對方：「2001年亞視套劇叫《親子情未了》開記者會，當時公司用最老土宣傳招數，就係情侶檔。當時有個同事叫珈穎，即係心姐個女，記者會完咗之後，記者追問我哋所謂緋聞嘅事。多得我哋啲公關大員幫我哋造新聞，記者問起我又硬晒軚面都紅埋，『係咪啫？係咪追人啫？點樣啫？」難得在我旁邊個珈穎竟然含羞答答咁望住我，記者一路問，佢一路望我，好似感覺係『你表態啦！你表態啦！』，我表咩態啫大佬，夾之嘛，我心係咁諗，但當下我又唔講得粗口，真係好困境。」

原名陳嘉穎嘅珈潁，是謝雪心的女兒，於2000年加入亞視，直到09年完約後淡出娛樂圈。

袁文傑指身為該劇女主角的李婉華其後突然出現，坐於兩人中間為他們打圓場。「我好感激你，嗰時我真係落唔到台，班記者話『女仔都認咗，乜你咁冇風度呀，你唔認呀？』我直腸直肚，超，認咩？係就係，唔係就唔係，如果我話唔係，又怕Hurt到旁邊嗰個，真係唔知點處理！」

提起珈穎，杜挺豪話自己都曾經係受害者。「我返內地拍嘢，當時個鏡頭係影我濕身，下身現形，啲記者問『係咪見到珈穎，所以小杜杜有反應？』我話冇喎，第二日出新聞就係杜挺豪望珈穎有反應，而珈穎又係含羞答答咁望住我。」林子博隨即追問杜挺豪當時是否真的冇反應，而杜挺豪就話自己不嬲都好強勁，之後眾人又爆出珈穎的外號叫茄穎，但其不知道當中原因。