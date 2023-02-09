保險經紀IG曬性感泳衣遭同行質疑唔專業　拍短片演過郭子豪女友

網民瘋傳一張網紅池畔泳衣照，相中美女穿着三點式泳衣，更出位的是下身只穿着T-back泳衣，大騷蜜桃臀。不過其後就有網民指出相片美女是任職保險業的保險經紀曾寶兒（Boyi），性感照亦已引來不少同業不滿。



曾寶兒（Boyi）的性感照引起討論。（IG@boyitsang）

據報道指，曾寶兒（Boyi）今年26歲，但已有一個約15至20人的保險團隊，最高峰單月個人收入更超過90萬元。她在入行也開設了個人瘦身美容網店，亦會用自己做「生招牌」宣傳業務。

有保險業同行不滿。（IG@boyitsang）

對於有網民指她不道德，她則直言靚女在行內沒有優勢，甚至很多客人見到她太年輕時，會質疑她會否突然辭職，她更說haters通常都看不到她付出的努力，只是看見她「樣靚」就會以為她是靠「床單」。

前港男也是保險團隊之一。（IG@boyitsang）

她亦表示，自性感照貼出後，個人IG在3日內多了近2500個追蹤人數，亦惹來同行的微言，在IG上貼出她的性感照，並寫道：「what a shame has someone like this in our industry.」（為有這種人在同一個行業而感到羞恥）曾寶兒（Boyi）於上個月亦錯與奶仔方紹聰和郭子豪拍攝「食腦 BrainStorming」平台廣告短片。

保險經紀曾寶兒（Boyi）拍過網片，飾演郭子豪的女友。（IG@boyitsang）

點擊下圖：