港版《體能之巔》搵咩人拍最好？　「小巨人」鍾培生出場勁有睇頭

Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）集結了100名體格頂尖的男女，所有參賽者都是體壇各領域的高手，當中包括國家選手、海軍特戰隊、消防員、健美運動員、綜合格鬥選手等。KO所有對手的終極勝出者，能捧走三億韓元（約190萬港元），如果要翻拍港版《體能之巔》，有哪些香港名人可以參加與其他參賽者比拼？

體能之巔︱吊掛單槓睇落好容易？ 第一名吊足18分鐘嚇呆所有人

《體能之巔：百人大挑戰》日前上架已經登上本地排行榜第二位。（Netflix）

除了考驗體驗及肌耐力，更需要鬥智。（《體能之巔：百人大挑戰》劇照）

張振朗

張振朗為拍攝《拳王》操到好fit。

地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單，張振朗一身靚肌肉實在得來不易。

張振朗在無綫新劇《拳王》中飾演一名拳手，為了活演這個角色，他便花了一年時間谷肌增磅，成功練成筋肉人身形。預告片一出即時引起網上很大迴響，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！假如是這個時期的張振朗參加港版《體能之巔》相信好有睇頭。

曹星如

曹星如有「神奇小子」的外號。（廖雁雄攝）

是位西洋拳拳擊手。（資料圖片/余俊亮攝）

現年35歲的曹星如是本港首位職業西洋拳拳擊手，是2012年亞洲洲際金腰帶得主。職業生涯錄得22連勝，更被傳媒冠以「神奇小子」的稱號。在2017年1月2日，國際拳擊賽主辦單位「世界拳擊組織（WBO）」公布2016年12月的拳手排名，曹星如登上超蠅量級（115磅）拳手第一名，亦是第一位能達到該個排名的香港拳手，作為運動員參加比賽，相信場面會相當刺激。

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