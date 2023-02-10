殺手廢J｜ANSONBEAN為角色戒鹹食勤做Gym　首次拍劇揸槍感興奮

ViuTV原創劇《殺手廢J》於2月6日(星期一)，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述怕死的獨行殺手阿J（陳湛文 飾）本來樂天知命地幹着專攻老弱傷殘的輕巧差事，但因行業萎縮經營苦不堪言。他為求打破困境，半推半就加入了進取型的殺手企業。本來打算提起精神踏出舒適圈，讓獨來獨往的自己首次融入「社會」，可是最危險的挑戰居然不是程序多多的殺人任務，而是被公司扭曲的危險同事及主管。以為自僱人生風浪大，誰料一入機構深似海！

陳湛文在劇中飾演殺手。（劇照）

劇中，陳毅燊（ANSONBEAN）經常以浮誇造型現身，他指劇中角色有「中二病」，每次都需要花大量時間搞造型。ANSONBEAN直言：「每次都要搞一個半小時，好在平時化妝都幾慢嘅，所以都習慣晒。呢部劇啲衫都幾緊身，所以我要戒食鹹嘢，因為好容易水腫。不過現場比較熱，又要吸收大量蛋白質Keep大隻，放假嘅日子都去做Gym。」ANSONBEAN分享這是第一次在劇中用槍，坦言非常興奮更自爆未埋位時，同陳湛文互射對方：「我有朋友開War Game場，未開拍前都搵朋友特訓，不論機槍定手槍啲動作都學到足。」

ANSONBEAN首次於劇集用槍，因此感到非常興奮。（劇照）

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