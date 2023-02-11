姜濤相隔42日再現身　MIRROR代言活動免費門票炒至$6500

MIRROR於今日（2月11日）終於全員合體﹗自去年903籃球賽受傷後，姜濤元旦日現身叱咤頒獎禮，落力獻唱又跪地怒吼，事後網上不少人批評表現。隨即神隱42日後，姜濤終再演身公開活動，而本為免費的門票，更被人炒至高達$6500！



姜濤相隔42日終再次現身。（陳順禎 攝）

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自叱咤頒獎禮後，MIRROR就一直未有全員合體現身，甚至連AlanWalker Tour姜濤最終都以身體抱恙為由缺席，IG亦逾一個半月未有更新。2月11日MIRROR將全員出席會展活動，有指姜濤都會出席，是903籃球賽後首次齊人現身。活動門票由主辦單位免費抽出，但姜濤再現身消息令網上出現炒賣，更有人明目張膽出售前排記者位﹗

MIRROR 12子終於齊人出席。(FB圖片)

記者發現在拍賣網站有人以「前過抽獎飛位置」作招徠，底價500元拍賣MIRROR活動門票，寫明︰「不是抽獎飛，不分ZONE前過抽獎飛位置，只有一位當天能陪同入場，前3排近距離MEDIA位有座位，需要3點45分前到達。」有人私訊賣家查詢價錢，竟高達$6500元一張，加上賣家聲稱出售的是記者區位置，帶人入場有冒充記者身份之嫌可能違法。

拍賣網上有人名目張膽炒賣MIRROR活動免費門票MEDIA座位。（網上截圖）